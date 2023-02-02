▲ 【解構｜本地銀行】高盛將中銀香港剔出「確信買入」名單 列4原因降恒生至「減持」評級

高盛認為美國加息周期進入尾聲，長期貨幣市場利率已見頂，相信本地銀行已過加息周期最好的時光，又指銀行盈利去年已大幅提升，但估值於去年第4季受壓，現價低於周期中部，股價料需待進一步催化劑提振。

高盛表示，按該行經濟師及期貨市場預計美國聯儲局將在今年下半年或明年上半年開始減息，港元拆息則由今年初下跌至低於3厘，而存款beta值（deposit beta）正在上升。因此，該行下調銀行股淨利差預測，同時為反映內地房地產損失，以及反映較低的2025年股本回報率（ROE）及削減中期ROE，調整2022至2024年行業每股盈利為跌34%至升29%。

因此，高盛將中銀香港 （02388） 剔出確信買入名單，維持「買入」評級，目標價為33.9元，下調渣打 （02888） 由「買入」至「中性」評級，目標價為79元，而恒生 （00011） 則由「中性」降至「減持」評級，目標價為116元，但維持滙豐 （00005） 「買入」評級，目標價為70元，對東亞 （00023） 持「中性」評級，目標價為11.1元，大新銀行 （02356） 持「中性」評級，目標價為7.5元。

高盛解釋指有4個原因下調恒生的評級，1）其估值不吸引，尤其相對於中銀香港，2）《國際財務報告準則第17號》（IFRS 17）令公司非利息收入增長遇阻，3）公司較低的資本緩衝和減少留存盈利，降低資本密集型增長；4）房地產業務較重，在高息環境下，增長將受壓。

該行又指，近期中港通關的確提供本地銀行更多費用收入及貸款增長機會，預料至2025年整體費用收入年均複合增長6%，而在不利的在岸及離岸息差下，因相對去年無增長，料貸款增長平均將為中單位數。

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編輯：姚卓然