【烏克蘭戰爭】烏警告 俄或趁開戰一周年大舉進攻

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【烏克蘭戰爭】烏料俄開戰一周年加強攻勢 英指現不宜向烏供戰機（不斷更新）
本月24日將為俄羅斯入侵烏克蘭一周年，烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）警告，俄羅斯計劃在烏克蘭戰爭一周年之際，向烏大舉進攻。
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列茲尼科夫接受法國媒體訪問，警告俄軍將動員大批兵力展開新攻勢。他提及俄軍去年總動員30萬徵召入伍的士兵，估計邊境的俄軍實際規模或接近50萬。
他強調不會低估敵人，指俄羅斯官方數字為30萬兵力，但烏方從邊境觀察及評估，認為俄軍實際人數明顯多很多。
烏方認為俄羅斯人活於象徵主義之中，因此相信俄軍會嘗試在入侵烏克蘭一周年時嘗試作出攻勢。
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烏克蘭東部和南部最近幾周的戰況激烈，列兹尼科夫估計俄軍會集中於上述兩個地區進攻。
烏克蘭總統澤連斯基 ( Volodymyr Zelenskiy）周三（1日）也發表視像演説，指俄軍正試圖取得可於侵烏一周年當日展示的成果，對烏東前線的進攻行動明顯增，預計頓涅茨克 （Donetsk）等地的戰況會更艱難。
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責任編輯：鄭錦玲