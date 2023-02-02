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【濠賭股】澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅、濠賭股挫　銀娛金沙跌4%

股市 10:48 2023/02/02

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【濠賭股】澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅、濠賭股挫

澳門開關後訪澳旅客大增，有媒體指，近日澳門博監局與博企開會，指博彩中介需在淨轉碼額總額的1.25%中介佣金中，繳納5%稅款，有關稅款將以按月方式繳付，並由博企於翌月首十天內交到澳門財政局，目前業界正游說澳門政府繼續依法豁免部分有關稅項。

濠賭股普遍回吐，銀河娛樂 （00027） 跌3.7%，低見54.1元；金沙中國 （01928） 跌4.5%，低見28.5元；澳博 （00880） 跌3%，低見4.36元；永利澳門 （01128） 跌逾2%。

澳門1月賭收按年大增82.5%【下一頁】

基於公共利益，澳門行政長官可於最多五年內部分豁免繳納有關稅項，但該豁免不得超過有關稅率的40%。

澳門1月博彩收益按年大增82.5%至115.8億澳門元，據了解，中場復甦情況較快，春節黃金周期間已回復至疫情前約60%至70%，貴賓廳賭收雖已改善，但佔整體賭收不足一成，來自博彩中介的更僅約1%。

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編輯：陳韻妍

港股 澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） 博彩 澳門 澳門元 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027）
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