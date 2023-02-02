【濠賭股】澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅、濠賭股挫　銀娛金沙跌4%

▲ 【濠賭股】澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅、濠賭股挫

澳門開關後訪澳旅客大增，有媒體指，近日澳門博監局與博企開會，指博彩中介需在淨轉碼額總額的1.25%中介佣金中，繳納5%稅款，有關稅款將以按月方式繳付，並由博企於翌月首十天內交到澳門財政局，目前業界正游說澳門政府繼續依法豁免部分有關稅項。

濠賭股普遍回吐，銀河娛樂 （00027） 跌3.7%，低見54.1元；金沙中國 （01928） 跌4.5%，低見28.5元；澳博 （00880） 跌3%，低見4.36元；永利澳門 （01128） 跌逾2%。

澳門1月賭收按年大增82.5%【下一頁】

基於公共利益，澳門行政長官可於最多五年內部分豁免繳納有關稅項，但該豁免不得超過有關稅率的40%。

澳門1月博彩收益按年大增82.5%至115.8億澳門元，據了解，中場復甦情況較快，春節黃金周期間已回復至疫情前約60%至70%，貴賓廳賭收雖已改善，但佔整體賭收不足一成，來自博彩中介的更僅約1%。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢

相關文章：【電子支付】WeChat Pay HK：港人新春期間於澳門消費交易金額按年增10倍

相關文章：【濠賭股】農曆新年假期首4日港澳旅客量大不同？ 訪港内地客較澳門少逾6成、花旗：單月賭收保守估計達80億

編輯：陳韻妍