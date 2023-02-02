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【券商點睇】離島免稅業務增長空間大 美蘭空港盈利再釋放

股樓投資 11:01 2023/02/02

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申萬宏源指出，在離島免稅規模擴大，以及美蘭機場自身競爭力提升的雙重催化下，美蘭空港（00357）將迎來發展機遇期。美蘭機場為海南省核心國際樞紐，為海南省旅客量增長、離島免稅規模提升的主要受益者。2023至2026年海南市場旅客量預測值分別為約1.11億、1.29億、1.47億及1.63億人次，年複合增速為13.7%。

【同場加映】溫股知新：觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

2021年12月2日美蘭機場二期正式投運，容量相較一期增長133%，相較疫情前旅客吞吐量增長45%。疫情前，三亞鳳凰機場同樣進入產能瓶頸期，美蘭機場產能釋放後有望獨享疫後復甦的客流增量。在疫情逐步影響消退後，客流增長對大牌的吸引以及品牌的引流將形成良性循環。在商品種類以及2023、2024年入駐奢侈品的增加下，2023至2024年客單價增速預計能以10%增長，2025年客單價有望接近4,000元（人民幣，下同）。

【同場加映】青姐話：港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

該行認為，島內免稅運營商競爭加劇，國有資產地位提升公司議價能力。2025年合同重簽之際，假設在不同情景下美蘭機場的免稅扣點率為15%、25%、35%，免稅特許經營收入分別為13.5、22.6、31.6億元，對應扣點率每提升10%，免稅利潤有望增加約9億元。考慮離島免稅業務增長空間，給予2023年目標價為37.21港元，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 港股 美蘭空港（00357）

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