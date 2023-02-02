【券商點睇】基於國內旅遊行業強勢復甦 同程旅行目標上調至21元

浦銀國際預計，同程旅行（00780）去年第四季度業績整體上受到國內疫情影響，但自去年12月份以來，國內防疫政策持續優化，極大地釋放了居民出行需求，料公司業績得到顯著改善。基於旅游行業加速回暖，或帶動盈利估值進一步修復，該行維持公司的「買入」評級，目標價升至21元，對應今明兩年預測市盈率為30倍及22倍。

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據該行估算，去年第四季收入或按年下降約20%，其中酒店業務收入或下降約10%周邊休閑游則具有更強韌性，12月份跨省旅游需求趨於上升；交通業務收入或按年下降約30%，去年12月份之後長途出行恢復迅速。由於收入端改善及持續降本增效的措施，或有助於公司在2022年第四季維持盈利。

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受國內防疫優化利好影響，春節假期國內旅游市場迎來強勢復甦。浦銀國際認為，在綫旅游行業經歷三年寒冬後，或在2023年逐步回歸正常，在低基數上實現高增長。2023年春節假期，同程旅行平台國內機票預訂量已較2019年同期增長129%，汽車票預訂量較2019年同期增長230%。在後疫情時代，公司業績或將得到持續修復。同時，受益於在低綫城市的優勢，有望進一步搶佔市場份額。

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責任編輯：林衛