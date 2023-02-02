  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介華能國際電力、大唐發電 　並分析受壓股中國旺旺

股市 12:30 2023/02/02

分享：

分享：

恒生指數中午收報22162點，升90點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華能國際電力 （00902） 、大唐發電 （00991） ，並分析受壓股中國旺旺 （00151） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介華能國際電力、大唐發電 　並分析受壓股中國旺旺

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
2023/01/20
【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
2023/01/26
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
【石Sir午市閒談】今日推介商湯、龍湖集團 　並分析受壓股龍源電力
2023/01/27
【石Sir午市閒談】今日推介商湯、龍湖集團 　並分析受壓股龍源電力
【石Sir午市閒談】今日推介香格里拉（亞洲）、蒙牛乳業 　並分析受壓股康龍化成
2023/01/31
【石Sir午市閒談】今日推介香格里拉（亞洲）、蒙牛乳業 　並分析受壓股康龍化成
【石Sir午市閒談】今日推介耐世特、吉利汽車　並分析受壓股中銀香港
2023/02/01
【石Sir午市閒談】今日推介耐世特、吉利汽車　並分析受壓股中銀香港

你可能感興趣

【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
12:30 2023/01/20
【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
12:30 2023/01/26
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
【石Sir午市閒談】今日推介商湯、龍湖集團 　並分析受壓股龍源電力
12:30 2023/01/27
【石Sir午市閒談】今日推介商湯、龍湖集團 　並分析受壓股龍源電力

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介耐世特、吉利汽車　並分析受壓股中銀香港
2023/02/01
【石Sir午市閒談】今日推介耐世特、吉利汽車　並分析受壓股中銀香港
【石Sir午市閒談】今日推介香格里拉（亞洲）、蒙牛乳業 　並分析受壓股康龍化成
2023/01/31
【石Sir午市閒談】今日推介香格里拉（亞洲）、蒙牛乳業 　並分析受壓股康龍化成
【石Sir午市閒談】今日推介商湯、龍湖集團 　並分析受壓股龍源電力
2023/01/27
【石Sir午市閒談】今日推介商湯、龍湖集團 　並分析受壓股龍源電力
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
2023/01/26
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
2023/01/20
【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
石鏡泉 華能國際電力股份（00902） 大唐發電（00991） 中國旺旺（00151） 電力 投資推介 個股分析 宏觀分析 市場動向 技術分析
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【meme股】美家居零售商3B家居未有如期還息、涉逾2億元　再警告或將破產

下一篇文章

【港股市況】百度再近升7%　手遊股接力炒、雲遊飈升近1倍　恒指半日升90點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美貿易戰】美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜
【中美貿易戰】美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜
【美股收市】憧憬加息近尾聲 納指倒升2% 道指收復逾500點失地
【美股收市】憧憬加息近尾聲 納指倒升2% 道指收復逾500點失地
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【AMD業績】AMD績後急漲13%越84關　瑞信上調目標價至96美元（第三版）
【AMD業績】AMD績後急漲13%越84關　瑞信上調目標價至96美元（第三版）
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款