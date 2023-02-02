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【美國加息】余偉文：美國加息周期未完　料高息環境將會持續

股市 09:46 2023/02/02

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【美國加息】余偉文：美國加息周期未完　料高息環境將會持續(陳永康攝)

美國聯儲局宣布加息0.25厘，香港金管局總裁余偉文指，美國加息步伐依然未明確，認為加息周期未完，高息環境將會持續，香港亦因聯繫匯率而維持高息狀態，市民在置業或借貸時要管理好利率風險。

余偉文表示，聯儲局今次加息幅度進一步緩和，反映聯儲局將小心觀察美國經濟和通脹走勢，以決定將來加息幅度，同時聯儲局表示不會在經濟趨勢未改變下掉頭減息。他又指，美國加息不影響香港金融貨幣穩定，香港市場保持非常暢順有序，聯滙制度一直運作行之有效，市場對機制有充足了解和經驗，亦保持信心。

供款人還款能力強　未擔心高息環境影響

對於上季負資產按揭按季飆21倍至1.2萬宗，余偉文認為負資產數字是隨樓價而變動，去年樓價跌約15%，其負資產數字增加是一定的，特別是對銀行職員或承造高乘數按揭的供款人。不過，他提到，現時按保計劃對供款人的要求嚴格，必須是自住、收入穩定等條件，而目前不良貸款率僅為0.01%，而整體不良貸款率為0.06%，可見資產質素良好，又指「最重要的是供款人有能力償還貸款，其著重位多於負資產數字會否上升」。

另外，他又表示不擔心高息環境會影響供款人的還款能力，目前仍見供款人還款能力強，銀行資產質素變壞的風險可控。他又指，今年環球經濟雖然可能會下滑，但內地通關對本港經濟有推動力，對香港旅遊、飲食行業等均將有所提振。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢

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編輯：姚卓然

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