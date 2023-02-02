▲ 【TSLA】Tesla據報擬提高上海工廠產量至每周2萬輛 以滿足減價後需求大增

據《路透》引述一份計劃備忘錄及知情人士報道，電動車生產商Tesla（美：TSLA）擬在未來兩個月提高其上海工廠的產量，計劃每周平均產出近兩萬輛汽車，以滿足公司車型在減價後所引發需求。

根據備忘錄，公司計劃在2月和3月在其上海工廠平均每周生產近2萬輛汽車，而該備忘錄詳細說明了Tesla的產量計劃。而在1月的首29 日，Tesla在中國的日均零售量按年增長36%，達到25,686輛。

根據中國乘聯會數據，這一產量水平將使該工廠的產量大致達到去年9月份的水平，當時出產82,088輛Model 3和Model Y汽車。

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編輯：姚卓然