【美國加息】滙豐環球私銀：料美息下月再加0.25厘後見頂　最快明年第二季才減息　一文看清投資界看法（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清投資界看法

美國聯儲局公布議息結果,加息0.25厘符合市場預期,聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示在停止加息前,「at least a couple more hikes to come」,不過投資界普遍認為,聯儲局或只多加一次息便會暫停。

滙豐環球私人銀行:料美息下月再加0.25厘後見頂 最快明年第二季才減息

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期聯儲局3月再次加息25個基點,然後在今年內保持利率在峰值區間內不變。由於聯儲局認為通脹仍處於高位並持續關注工資增長,我們預計在 2024 年第二季之前不會降息,預料聯儲局最快在明年第二季才減息 25 個基點,然後在明年第三季再次降息25 個基點美國加息週期即將結束,利率快將見頂和通脹緩和將為債券投資者創造有利的投資環境。

他提到聯儲局雖然一再重申其「工作尚未完成」,但聯邦公開市場委員會提供的大量數據顯示緊縮週期可能接近尾聲,包括經濟放緩和商品價格下跌,而主席鮑威爾表示租金成本應該很快開始趨於平穩。

范卓雲指美國加息周期即將結束與通脹放緩,顯然對債券投資者有利,維持對發達市場、亞洲和新興市場投資級公司債券持偏高比重配置立場。對股票投資者而言,美國通脹緩和、勞工市場穩健而估值回落,均支持對美國股票的溫和偏高配置和對全球股票的中性配置的觀點。

他表示加息放緩表明美元強勢已經告終,當全球經濟稍後進一步顯示觸底跡象,且通脹擔憂進一步減弱時,美元表現將遜於其他主要及亞洲貨幣。由於中國重啟經濟速度快於市場預期,推動全球風險情緒改善,轉而看淡美元。預計中國經濟復甦2023 年增長率重上5%,將帶領亞洲經濟增長加速,支持該行對中國內地、香港和亞洲股票的偏高比重配置觀點。

保德信:美息加至5厘後暫停加息 有可靠證據表明通脹繼續減緩

保德信固定收益首席全球經濟師Daleep Singh表示,聯儲局主席鮑威爾沒有將更寬鬆的市場環境形容為市場對聯儲局反應函數的誤解,而是將其解釋為當局對今年通脹減緩速度和程度的不同解讀,但該行認為,市場解讀可能更為準確,保德信仍然預計聯儲局將在3月加至5厘後暫停加息,因為有可靠的證據表明,通脹減緩仍會持續。

Daleep Singh稱,投資者務須謹記,央行和投資者之間的風險平衡並不對等,對鮑威爾來說,最大的威脅是通脹飊升,但對市場參與者來說,風險在於錯過通脹減緩形成後出現的市場大幅反彈。

景順:儲局或再加息兩次 繼續更看好新興市場

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為,聯儲局仍十分重視通脹,鮑威爾重申,聯儲局的風險在於做的太少而不是太多,這表明聯儲局仍需繼續加息。而在議息結果公布後,股市上漲,納斯達克指數跑贏其他主要股指,利率下行,美元走軟。他相信市場的想法沒錯,美聯儲即將結束緊縮政策。在聯儲局按下加息「暫停鍵」之前,可能還會進行兩次25點子的加息。

他指,聯儲局甚至會借鑒加拿大的做法,「有條件暫停加息」,堅持在經濟數據不盡如人意的情況下調整加息幅度。就今年的潛在減息預期而言,他認為市場可能過於樂觀。勞動力市場依然緊縮,就業缺口達1,100萬,每1位求職者對應1.9個職位。這表明工資增長壓力仍可能會持續一段時間。

就投資策略而言,趙耀庭預計,短期之內市場會持續動盪,但隨著市場積極重新評估衰退風險,及復甦預期升溫,風險承受程度亦將有所上升。實際上,環球增長預期已有所改善,因中國較預期提早及更迅速地重新開放,及西歐似乎正經歷通脹帶動的增長,而非市場之前所擔心的滯漲或衰退。聯儲局態度溫和加上環球復甦及其他主要央行政策收緊,很可能推動美元走軟。這或會刺激環球經濟及美國以至全世界的風險資產增長。考慮到當前估值、美元呈下行趨勢、聯儲局即將暫停加息及中國重新開放,相比發展市場他繼續更看好新興市場(尤其是亞太區新興市場)。

駿利亨德森投資:債券投資者應保持謹慎 並配置足夠的短期證券

駿利亨德森投資全球債券投資組合經理Jason England表示,如果美聯儲維持遠高於許多投資者預測的利率軌跡,市場將迎來一個轉折點。

美聯儲本週的加息和相關聲明顯然未能讓市場相信央行不會在控制通脹時退縮。隨著美國勞動力市場收緊,該行認為美聯儲將更偏向鷹派立場,即使這意味著容忍經濟放緩加速的步伐以減輕工資上漲的壓力。該行認為,債券投資者應保持謹慎並配置足夠的短期證券,直至通脹和利率的長遠走向變得更明朗。

DWS:聯儲局考慮貨幣政策對經濟影響出現時間滯後 料明年初才減息

DWS美國經濟學家 Christian Scherrmann表示,美國加0.25厘符合普遍預期,貨幣政策對經濟影響出現時間滯後,才可能是2023年首次會議取態較不積極的主因。一般認為,加息需要三至四個季度才能充分展現對經濟的影響,這一考慮對聯邦公開市場委員會而言越來越重要,因為勞動力市場在本次加息周期展開後九個月仍然充滿韌性,可能令市場採取較為「觀望」的態度。

整體而言,聯儲局主席鮑威爾再次推遲市場對今年內減息的預期,但同時通過再次確認12月的終端利率略高於5厘,暗示加息周期或已接近尾聲。此舉符合預期,但需要注意,聯儲局已將決定的期限延長至3月份的下一次會議,在此之前將有大量勞動力市場及通脹數據公佈。我們預計聯儲局並無在3月份暫停加息的打算,屆時極可能再次加息25個基點,但若經濟活動持續低迷,這種情況或會改變。

儘管經濟放緩可能導致5月份會議宣佈暫停加息,但在聯儲局表明願意減息前,勞動力市場需大幅改善。市場希望減息在2023年內實現,而該行則預計要到2024年初才會發生。

嘉信理財香港:軟著陸與衰退均有可能 加息0.25厘屬謹慎表現

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示,聯儲局今日的加息決定不會令投資者驚訝,並反映當局仍在繼續壓抑通脹。儘管如此,與本輪加息週期的前幾次加息相比,加息0.25厘很有可能被認為是聯儲局更小心謹慎的表現;去年七次加息中,共有四次議息結果上調聯邦基金利率0.75 厘。雖然官員希望央行進取的緊縮政策能夠在放緩經濟活動及減慢工資增長的同時,不導致失業率呈現衰退性飆上升或大規模失業,但市場憂慮當局可能過度緊縮貨幣政策。現時有無數信號支持可能實現最好情況的軟著陸,但同時亦有同樣多的證據指向經濟衰退的可能性。

他又指,在今次議息結果宣佈後,投資者最大的疑問將會是「聯儲局何時會暫停加息?」央行已暗示,最終將會暫停加息,時間或許是在2023年上半年。不過,即使聯儲局在不久的將來停止加息,聯邦基金利率亦有可能會持續高企一段較長時間,直至通脹出現實質放緩。

中銀香港:連續第2次減慢加息步伐 證美國加息周期漸入尾聲

中銀香港 (02388) 私人銀行副總經理陳衞全表示,今次已是美聯儲連續第2次減慢加息步伐,證明美國加息周期已逐漸步入尾聲,主因是美國通脹率升至去年第4季9%的高位後已呈現下降趨勢。陳衞全相信,聯儲局今年仍有1至2次的加息機會,當終極利率升至5厘後,才會停止加息。

陳衞全指今年餘下時間減息的機會不大,因美國最近的就業及經濟增長數據仍非常理想,令年內出現大幅度衰退的機會不大。另一方面,過去幾年全球不少國家實施貿易限制,降低全球自由貿易帶來的通脹緩減作用,令全球面對結構性通脹的挑戰, 故此,除非全球經濟面對大幅度衰退的風險,否則聯儲應偏向保持較高利率水平一段長時間。現時的利率情況只是從過去十多年超寬鬆貨幣政策逐步回復正常。

安本:聯儲局希望在暫停加息前滿足三個條件

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指,美國聯儲局一如預期加息25個基點,但最大的改變在於立場偏向鴿派的新聞發布會,鮑威爾在會上認同最近通脹放緩的證據,沒有強硬回應近期金融條件的放鬆,並重申期望不需過度收緊政策,指出收緊對經濟的全面影響需要時間,隨著增長放緩和通脹放緩處於初始階段,預計聯儲局的最終政策利率將觸及5.0至5.25%,若勞動力市場數據不走弱,則存在上行的風險。

Ray Sharma-Ong稱,聯儲局接近其加息週期的尾聲,聲明承認它已接近足夠緊縮的地步,聯儲局希望在暫停加息之前滿足三個條件,即增長放緩低於趨勢、通脹趨向放緩及勞動力市場狀況走弱,預計聯儲局的最終政策利率將觸及5.0至5.25%,若勞動力市場數據不走弱,則存在上行的風險。

受收益率下降、美元偏軟、聯儲局逐漸溫和的立場和投資者持倉量少的推動,美國股市短期內可能會繼續受到支持,現時的財報季並未引發重大擔憂。衰退風險雖然存在且不斷上升,但不是現在出現的擔憂,而將會是2023年第二季度的焦點。

摩根資管:聯儲局不太擔心短期的金融市場波動

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示,聯儲局主席鮑威爾及其他儲局官員發出的訊息是「任務未完成」,而且通脹放慢的過程才剛開始,所以要將通脹降回2%的目標,仍有很多工作要做,而且聯儲局希望看到通脹壓力會在更多層面獲得紓緩,但相信有關證據均不會在下次議息會議前出現。

她稱,鮑烕爾的言論顯示,聯儲局不太擔心短期的金融市場波動,反而更關注過去12個月累計450點子的加息幅度會對經濟有滯後影響。

Kerry Craig預期,通脹及美息將會繼續主導首季市場風向,估計聯儲局會在3月再加息0.25厘,然後暫停加息,因美國經濟動力已有下行趨勢,故3月後的加息舉動,或會促使美國經濟步向衰退。

基於美元持續貶值,她估計新興市場央行很快會結束加息,甚至開始減息,這對本幣債券有利。至於股市,基於歐洲避開衰退,而且中國經濟加快增長,意味美國以外市場的回報或有所改善。

中金:儲局或於5月暫停加息

中金公司指,儲局加息0.25厘符合市場預期。貨幣政策聲明承認通脹有所放緩,鮑威爾發布會態度偏「鴿」,對通脹、工資和金融條件的看法都較此前有所軟化,中金認為今年儲局需要在抗通脹、穩增長、防風險三個目標之間尋求平衡,後續的加息會更為謹慎。

基準情形下,儲局或於3月再加0.25厘,然後5月暫停加息進入觀望狀態。在此期間,政策利率將處於5%的高位,雖然通脹會緩和,但經濟增長亦將進一步走弱。對市場而言,未來關鍵在於經濟增長及利率哪個下降更快?盡管近期美國經濟「軟著陸」概率有所上升,但其基準情形仍然是衰退。

中信證券:加息終點已近 預計3月或5月最後一次加息

中信證券指,儲局加息0.25厘符市場預期,鮑威爾講話並無更鷹派措辭,總體中性偏鴿,但仍保留政策變化的靈活性。靈活的前瞻性指引並不具有指示意義,未來政策走勢仍需關注數據,短期CPI數據更加重要,但今年全年美國宏觀數據的焦點在就業市場。

中信證券指,儲局加息終點已近,預計將在3月或5月議息會議上最後一次加息,預計暫停加息兌現前市場仍將總體樂觀,但暫停加息兌現後需關注交易向「衰退」轉變的風險。

「新債王」岡拉克︰結束緊縮周期前還會加息一次

「新債王」之稱、雙線資本(DoubleLine Capital)首席執行官兼首席投資官岡拉克(Jeffrey Gundlach)預計聯儲局在結束緊縮周期之前還會加息一次,而非如儲局所講的至少多次加息。

被問及會否認為聯儲局今年會降息時,岡拉克說這是就像拋硬幣一樣,取決於即將到來的通脹數據,又認為今年美國經濟衰退的機率已經降低,但仍高於50%。詳情請看︰【下一頁】

