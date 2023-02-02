【美國加息】摩根資管：聯儲局3月最後一次加息　美國以外市場的回報或改善　一文看清投資界看法（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清投資界看法

美國聯儲局公布議息結果，加息0.25厘符合市場預期，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示在停止加息前，「at least a couple more hikes to come」，不過投資界普遍認為，聯儲局或只多加一次息便會暫停。

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鮑威爾記者會四大重點【下一頁】

摩根資管：聯儲局不太擔心短期的金融市場波動

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，聯儲局主席鮑威爾及其他儲局官員發出的訊息是「任務未完成」，而且通脹放慢的過程才剛開始，所以要將通脹降回2%的目標，仍有很多工作要做，而且聯儲局希望看到通脹壓力會在更多層面獲得紓緩，但相信有關證據均不會在下次議息會議前出現。

她稱，鮑烕爾的言論顯示，聯儲局不太擔心短期的金融市場波動，反而更關注過去12個月累計450點子的加息幅度會對經濟有滯後影響。

Kerry Craig預期，通脹及美息將會繼續主導首季市場風向，估計聯儲局會在3月再加息0.25厘，然後暫停加息，因美國經濟動力已有下行趨勢，故3月後的加息舉動，或會促使美國經濟步向衰退。

基於美元持續貶值，她估計新興市場央行很快會結束加息，甚至開始減息，這對本幣債券有利。至於股市，基於歐洲避開衰退，而且中國經濟加快增長，意味美國以外市場的回報或有所改善。

中金：儲局或於5月暫停加息

中金公司指，儲局加息0.25厘符合市場預期。貨幣政策聲明承認通脹有所放緩，鮑威爾發布會態度偏「鴿」，對通脹、工資和金融條件的看法都較此前有所軟化，中金認為今年儲局需要在抗通脹、穩增長、防風險三個目標之間尋求平衡，後續的加息會更為謹慎。

基準情形下，儲局或於3月再加0.25厘，然後5月暫停加息進入觀望狀態。在此期間，政策利率將處於5%的高位，雖然通脹會緩和，但經濟增長亦將進一步走弱。對市場而言，未來關鍵在於經濟增長及利率哪個下降更快？盡管近期美國經濟「軟著陸」概率有所上升，但其基準情形仍然是衰退。

中信證券：加息終點已近 預計3月或5月最後一次加息

中信證券指，儲局加息0.25厘符市場預期，鮑威爾講話並無更鷹派措辭，總體中性偏鴿，但仍保留政策變化的靈活性。靈活的前瞻性指引並不具有指示意義，未來政策走勢仍需關注數據，短期CPI數據更加重要，但今年全年美國宏觀數據的焦點在就業市場。

中信證券指，儲局加息終點已近，預計將在3月或5月議息會議上最後一次加息，預計暫停加息兌現前市場仍將總體樂觀，但暫停加息兌現後需關注交易向「衰退」轉變的風險。

「新債王」岡拉克︰結束緊縮周期前還會加息一次

「新債王」之稱、雙線資本（DoubleLine Capital）首席執行官兼首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）預計聯儲局在結束緊縮周期之前還會加息一次，而非如儲局所講的至少多次加息。

被問及會否認為聯儲局今年會降息時，岡拉克說這是就像拋硬幣一樣，取決於即將到來的通脹數據，又認為今年美國經濟衰退的機率已經降低，但仍高於50%。詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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