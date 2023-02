【美國加息】中金：聯儲局或於5月暫停加息　一文看清投資界看法

▲ 【美國加息】一文看清投資界看法

美國聯儲局公布議息結果,加息0.25厘符合市場預期,聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示在停止加息前,「at least a couple more hikes to come」,不過投資界普遍認為,儲局或只多加一次息便會暫停。

中金:儲局或於5月暫停加息

中金公司指,儲局加息0.25厘符合市場預期。貨幣政策聲明承認通脹有所放緩,鮑威爾發布會態度偏「鴿」,對通脹、工資和金融條件的看法都較此前有所軟化,中金認為今年儲局需要在抗通脹、穩增長、防風險三個目標之間尋求平衡,後續的加息會更為謹慎。

基準情形下,儲局或於3月再加0.25厘,然後5月暫停加息進入觀望狀態。在此期間,政策利率將處於5%的高位,雖然通脹會緩和,但經濟增長亦將進一步走弱。對市場而言,未來關鍵在於經濟增長及利率哪個下降更快?盡管近期美國經濟「軟著陸」概率有所上升,但其基準情形仍然是衰退。

中信證券:加息終點已近 預計3月或5月最後一次加息

中信證券指,儲局加息0.25厘符市場預期,鮑威爾講話並無更鷹派措辭,總體中性偏鴿,但仍保留政策變化的靈活性。靈活的前瞻性指引並不具有指示意義,未來政策走勢仍需關注數據,短期CPI數據更加重要,但今年全年美國宏觀數據的焦點在就業市場。

中信證券指,儲局加息終點已近,預計將在3月或5月議息會議上最後一次加息,預計暫停加息兌現前市場仍將總體樂觀,但暫停加息兌現後需關注交易向「衰退」轉變的風險。

「新債王」岡拉克︰結束緊縮周期前還會加息一次

「新債王」之稱、雙線資本(DoubleLine Capital)首席執行官兼首席投資官岡拉克(Jeffrey Gundlach)預計聯儲局在結束緊縮周期之前還會加息一次,而非如儲局所講的至少多次加息。

被問及會否認為聯儲局今年會降息時,岡拉克說這是就像拋硬幣一樣,取決於即將到來的通脹數據,又認為今年美國經濟衰退的機率已經降低,但仍高於50%。詳情請看︰【下一頁】

