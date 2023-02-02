【港股市況】百度再升逾半成　濠賭股挫、銀娛金沙跌3%　恒生指數升幅收窄（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

儲局加息0.25厘，市場憧憬加息近尾聲，納指升2%，港股今早高開約200點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊升1%，百度 （09888） 再升半成，比亞迪 （01211） 升3%，恒生指數高開204點，開報22276點，科指升1.4%，報4763點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：49】【濠賭股】澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅、濠賭股挫 銀娛金沙跌4%

【10：42】美團 （03690） 轉跌近0.1%，阿里巴巴 （09988） 升近0.1%，騰訊 （00700） 升0.8%。

【10：23】大市轉跌10點。

【10：21】濠賭股下跌，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾3%。另外，永利 （01128） 跌近2%，美高梅 （02282） 跌逾1%，澳博 （00880） 跌逾2%，新濠 （00200） 跌3%。

【10：12】港交所 （00388） 升逾2%，高見361.6元。

【10：11】聯通 （00762） 升逾3%，中電信 （00728） 升逾2%，中移動 （00941） 升0.9%。

【10：06】【盈警｜內險股】中國太平插3% 發盈警料按年少賺64%

【10：02】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價早段升逾4%。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升1%。

【10：01】港股升幅一度收窄至18點，低見22090點，最新升幅再擴大至約165點，報22237點，科指升2.3%，報4804點。

【09：57】舜宇 （02382） 升逾5%，瑞聲 （02018） 升近1%。

【09：53】百度 （09888） 早段升幅擴大至逾7%，高見155.3元。

【09：51】正大企業國際 （03839） 回吐，股價逆市跌近13%，低見4.31元。

【09：47】蔚來 （09866） 跌半成，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%，理想汽車 （02015） 升0.4%。

【09：47】【美國加息】余偉文：美國加息周期未完 料高息環境將會持續

【09：44】平保 （02318） 逆市跌逾1%，低見60.7元。

【新股IPO】陸金所遞表 擬以介紹形式雙重上市 去年首9個月少賺三成

【09：39】大市早段升約115點，報22187點，科指升1.5%，報4767點。

【09：35】紛美包裝 （00468） 股價復牌後逆市跌18%，早段低見1.75元。

【09：32】茂宸集團 （00273） 大升7成，早段股價破頂高見0.054元，成交達1.5億元。

【09：24】思摩爾 （06969） 發盈警，預期去年經調整淨利為23.9億至29億元人民幣，按年跌46.8%至56.2%，思摩爾股價逆市低開近3%。

【盈警︱電子煙】思摩爾受累四原因 料去年經調整淨利按年至少跌46.8%

【09：22】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊升1%，百度 （09888） 再升半成，比亞迪 （01211） 升3%，恒生指數高開204點，開報22276點，科指升1.4%，報4763點。

【電動車】一文看清中資電動車廠1月交付量 比亞迪按月減少34%、理想保持按年增長、小鵬極氪按月削逾半

【09：13】期指開報22287點，升198點。

【08：05】恒指黑期升約218點，報22253點，道指期貨跌30點，報34118點。

【07：47】【科網股】醫渡科技獲寧波市第一醫院採購合同 涉325萬元人民幣

【07：45】【美國加息】儲局加息0.25厘後 金管局上調基本利率25個基點至5厘

【07：45】【大行看法】張憶東：港股上漲行情未結束、中國復甦是核心動力 何時恐現大調整風險？

【07：45】港股ADR收報22216點，升144點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報57.92元，較港收市價高0.87元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報386.47元，較港收市價高1.47元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.55元，較港收市價高0.55元或0.5%。

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【07：30】聯儲局今晨宣布加息0.25厘，符市場預期，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，在一段時間內可能需要採取限制性立場，聯邦公開市場委員會（FOMC）正在討論再加息2次（a couple more）至限制性水平，之後就暫停加息行動。儲局公布議息結果後，道指跌勢一度擴至超過500點，鮑威爾為放慢加息解畫，道指挽回失地，納指轉升，道指收市升6點，報34092點；標指升42點，報4119點；納指升231點或2%，報11816點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4% 富途抽升1成 夜期收市跌35點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩