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【港股市況】恒指黑期升約218點　道指期貨跌30點（不斷更新）

股市 08:09 2023/02/02

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港股市況不斷更新

儲局加息0.25厘，市場憧憬加息近尾聲，納指升2%，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開144點，恒指料開報22216點。滙豐 （00005） ADR折合報57.92元，較港收市價高0.87元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報386.47元，較港收市價高1.47元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.55元，較港收市價高0.55元或0.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：05】恒指黑期升約218點，報22253點，道指期貨跌30點，報34118點。

【07：47】【科網股】醫渡科技獲寧波市第一醫院採購合同　涉325萬元人民幣

【07：45】【美國加息】儲局加息0.25厘後　金管局上調基本利率25個基點至5厘

【07：45】【大行看法】張憶東：港股上漲行情未結束、中國復甦是核心動力　何時恐現大調整風險？

【07：45】港股ADR收報22216點，升144點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報57.92元，較港收市價高0.87元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報386.47元，較港收市價高1.47元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.55元，較港收市價高0.55元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】聯儲局今晨宣布加息0.25厘，符市場預期，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，在一段時間內可能需要採取限制性立場，聯邦公開市場委員會（FOMC）正在討論再加息2次（a couple more）至限制性水平，之後就暫停加息行動。儲局公布議息結果後，道指跌勢一度擴至超過500點，鮑威爾為放慢加息解畫，道指挽回失地，納指轉升，道指收市升6點，報34092點；標指升42點，報4119點；納指升231點或2%，報11816點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）

石Sir一周前瞻及異動股
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責任編輯︰梁浩碩

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