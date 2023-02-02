【恒指夜期+ADR】北水再走資16.3億元　連續4日走資　買理想汽車沽建行美團　恒指夜期跌57點（不斷更新）

北水繼續走資，今日再錄得16.3億元淨流出，連續4日出現淨流出。本周累計淨流出金額已超過168億元。理想汽車 （02015） 有超過1.5億元淨流入，商湯 （00020） 及康寧製藥 （09966） 均錄得1.4億元淨流入；淨流出方面，建設銀行 （00939） 及美團 （03690） 分別有5.5及3.4億元淨流出。

恒指夜期跌57點，報22033點。

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百度再升半成 ATM轉跌、恒指全日跌113點

市場憧憬加息近尾聲，納指升2%，惟港股高開低走，倒跌百點。百度 （09888） 逆市再升近半成，商湯 （00020） 回吐7%，ATM向下，美團 （03690） 跌近2%，恒生指數高開204點，其後走勢反覆向下，恒指全日跌113點，收報1400.5億元，科指微升不足1點，報4696點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 57.65 +1.1 +18 11 百度 151.50 +5.0 +6 35 藥明生物 68.10 +1.6 +6 69 阿里巴巴 109.00 -0.9 -17 31 美團 176.60 -1.9 -26 -37 友邦 85.35 -1.8 -30 17

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大行報告︰

【解構｜本地銀行】高盛將中銀香港剔出「確信買入」名單 列4原因降恒生至「減持」評級

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】百度 （09888） 逆市再升近半成，商湯 （00020） 回吐7%，ATM向下，美團 （03690） 跌近2%，恒指全日跌113點，收報1400.5億元，科指微升不足1點，報4696點。

【16：00】恒指U盤前跌110點，報21961點。

【15：35】商湯 （00020） 跌幅擴至逾7%，低見2.72元。

【15：31】友邦 （01299） 跌逾2%，美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，恒指跌約100點，報21971點，科指升0.1%，報4702點。

【15：13】【大行看法】安聯：大市仍有進一步上升空間 拆解外資增加投資中國之3大關鍵

【15：11】港股尾市跌約20點，報22051點，科指升0.8%，報4734點。

【14：41】內房向下，中海外 （00688） 跌3%，潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌逾3%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 跌逾1%。

【14：37】正大企業國際 （03839） 回吐幅度擴大至26%，低見3.7元。

【14：29】國美零售 （00493） 升幅擴大至逾24%，高見0.182元，成交7.8億元。

【14：21】商湯 （00020） 最新回吐5%，低見2.77元。百度 （09888） 逆市升逾6%，高見155.8元。

【13：59】大市轉跌約80點，報21991點，再次跌穿22000點。科指升0.5%，報4720點。美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，騰訊 （00700） 升幅收窄至0.4%。

【13：37】【國美493】國美午後抽升15% 國美直播「全員推手」戰略多達30萬人、並將「瘦身」砍掉無盈利小店

【13：26】商湯 （00020） 回吐，股價午後跌逾1%，低見2.88元。

【13：21】友邦 （01299） 股價逆市向下，跌逾1%低見85.35元。

【13：08】國美 （00493） 午後短綫拉升，股價升一成，高見0.161元。

【13：00】恒指午後初段跌近100點，報22167點，升94點，科指升1.8%，報4778點。

【12：28】【電動車】蔚來半日插4% 據報2022款ES6和ES8大幅減價促銷、降幅最高超過10萬元人幣

【12：14】【小米1810】小米汽車設計文件洩密案 據報涉事供應商賠償100萬元人民幣

【12：07】【香港加息】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變

【12：00】恒生指數半日升90點，報22162點，成交765.5億元。科指升1.7%，報4777點。百度 （09888） 再升近7%，ATM個別走，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 逆市偏軟跌0.2%。手遊股造好，其中雲遊 （00484） 飈升近1倍破頂。

【11：46】港股中午收市前升約105點，報22176，科指升1.8%，報4780點。

【11：30】內地股市半日向好，上證半日升近0.3%，深證升近0.4%，創業板指升0.3%。

【11：17】雲遊 （00484） 曾升1倍，博雅互動 （00434） 升近4成，指尖悅動 （06860） 、遊萊互動 （02022） 升逾2成。

【11：08】雲遊 （00484） 飈升9成，破頂高見1.75元，成交809萬元。

【11：02】港股反覆向好，最新回升約80點，報22152點，今早曾倒跌低見22060點。

【10：49】【濠賭股】澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅、濠賭股挫 銀娛金沙跌4%

【10：42】美團 （03690） 轉跌近0.1%，阿里巴巴 （09988） 升近0.1%，騰訊 （00700） 升0.8%。

【10：23】大市轉跌10點。

【10：21】濠賭股下跌，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾3%。另外，永利 （01128） 跌近2%，美高梅 （02282） 跌逾1%，澳博 （00880） 跌逾2%，新濠 （00200） 跌3%。

【10：12】港交所 （00388） 升逾2%，高見361.6元。

【10：11】聯通 （00762） 升逾3%，中電信 （00728） 升逾2%，中移動 （00941） 升0.9%。

【10：06】【盈警｜內險股】中國太平插3% 發盈警料按年少賺64%

【10：02】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價早段升逾4%。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升1%。

【10：01】港股升幅一度收窄至18點，低見22090點，最新升幅再擴大至約165點，報22237點，科指升2.3%，報4804點。

【09：57】舜宇 （02382） 升逾5%，瑞聲 （02018） 升近1%。

【09：53】百度 （09888） 早段升幅擴大至逾7%，高見155.3元。

【09：51】正大企業國際 （03839） 回吐，股價逆市跌近13%，低見4.31元。

【09：47】蔚來 （09866） 跌半成，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%，理想汽車 （02015） 升0.4%。

【09：47】【美國加息】余偉文：美國加息周期未完 料高息環境將會持續

【09：44】平保 （02318） 逆市跌逾1%，低見60.7元。

【新股IPO】陸金所遞表 擬以介紹形式雙重上市 去年首9個月少賺三成

【09：39】大市早段升約115點，報22187點，科指升1.5%，報4767點。

【09：35】紛美包裝 （00468） 股價復牌後逆市跌18%，早段低見1.75元。

【09：32】茂宸集團 （00273） 大升7成，早段股價破頂高見0.054元，成交達1.5億元。

【09：24】思摩爾 （06969） 發盈警，預期去年經調整淨利為23.9億至29億元人民幣，按年跌46.8%至56.2%，思摩爾股價逆市低開近3%。

【盈警︱電子煙】思摩爾受累四原因 料去年經調整淨利按年至少跌46.8%

【09：22】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊升1%，百度 （09888） 再升半成，比亞迪 （01211） 升3%，恒生指數高開204點，開報22276點，科指升1.4%，報4763點。

【電動車】一文看清中資電動車廠1月交付量 比亞迪按月減少34%、理想保持按年增長、小鵬極氪按月削逾半

【09：13】期指開報22287點，升198點。

【08：05】恒指黑期升約218點，報22253點，道指期貨跌30點，報34118點。

【07：47】【科網股】醫渡科技獲寧波市第一醫院採購合同 涉325萬元人民幣

【07：45】【美國加息】儲局加息0.25厘後 金管局上調基本利率25個基點至5厘

【07：45】【大行看法】張憶東：港股上漲行情未結束、中國復甦是核心動力 何時恐現大調整風險？

【07：45】港股ADR收報22216點，升144點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報57.92元，較港收市價高0.87元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報386.47元，較港收市價高1.47元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.55元，較港收市價高0.55元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局今晨宣布加息0.25厘，符市場預期，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，在一段時間內可能需要採取限制性立場，聯邦公開市場委員會（FOMC）正在討論再加息2次（a couple more）至限制性水平，之後就暫停加息行動。儲局公布議息結果後，道指跌勢一度擴至超過500點，鮑威爾為放慢加息解畫，道指挽回失地，納指轉升，道指收市升6點，報34092點；標指升42點，報4119點；納指升231點或2%，報11816點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩