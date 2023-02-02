▲ 【美國加息】「新債王」岡拉克料儲局僅再加息多一次 經濟衰退機率已經降低但仍高於50%

聯儲局宣布加息0.25厘，有「新債王」之稱、雙線資本（DoubleLine Capital）首席執行官兼首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）預計聯儲局在結束緊縮周期之前還會加息一次，而非如儲局所講的至少多次加息。

岡拉克又指，聯儲局主席鮑威爾 正在關注抗通脹債券（TIPS）市場，該市場去年收益率大幅上升，並成為風險資產的主要阻力。而 它們已經停止上漲，「我有一種感覺，今年上半年實際收益率不會上升。」

當被問及會否認為聯儲局今年會降息時，岡拉克說這是就像拋硬幣一樣，取決於即將到來的通脹數據。「我有點認為他們將在今年下半年降息，但我並不真的堅定地支持這個想法」。 他還認為今年美國經濟衰退的機率已經降低，但仍高於50%。

聯儲局最新上調利率至4.5厘至4.75厘，為2007年10月高，而聯儲局主席鮑威爾在記者會表示，儲局正討論再加息幾次後才暫停加息。

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編輯：姚卓然