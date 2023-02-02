  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 08:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科網股】醫渡科技獲寧波市第一醫院採購合同　涉325萬元人民幣

股市 07:47 2023/02/02

分享：

分享：

【科網股】醫渡科技獲寧波市第一醫院採購合同　涉325萬元人民幣

醫渡科技 （02158） 宣布，近期，公司的聯屬公司醫渡雲（北京）技術與寧波市第一醫院簽署臨床科研數據庫平台採購合同，合同金額為 325萬元人民幣。經授權後，憑藉自主研發的「醫療智能大腦」YiduCore，公司將利用人工智能及大數據技術為客戶提供全院數據治理及功能部署。

該平台將實現全院不同維度的數據分析，亦可按照各科室需求自主創建科室數據庫，提高研究級證據產出的效率，滿足管理和研究需求，助力提升研究效率。

醫渡科技通過自主研發的「醫療智能大腦」YiduCore，賦能研究、診療、公共衛生三大醫療場景，為醫療行業提供智能分析驅動的創新解決方案，助力加速醫療服務降低成本，提升醫療行業供給端的效率。

相關文章：

【異動股】羚邦集團半日抽高10%　獲《小王子》日本獨家總代理

【盈警︱電子煙】思摩爾受累四原因　料去年經調整淨利按年至少跌46.8%

【大行看法】張憶東：港股上漲行情未結束、中國復甦是核心動力　何時恐現大調整風險？

編輯：姚卓然

港股 雲端 醫渡科技（02158） 科研 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒指黑期升約218點　道指期貨跌30點（不斷更新）

下一篇文章

【美國加息】儲局加息0.25厘後　金管局上調基本利率25個基點至5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美貿易戰】美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜
【中美貿易戰】美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜
【儲局官員】沃勒：需要更多數據來決定息口路徑　暗示暫停加息時點或落在5月
【儲局官員】沃勒：需要更多數據來決定息口路徑　暗示暫停加息時點或落在5月
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【AMD業績】AMD績後急漲13%越84關　瑞信上調目標價至96美元（第三版）
【AMD業績】AMD績後急漲13%越84關　瑞信上調目標價至96美元（第三版）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【美股收市】憧憬加息近尾聲 納指倒升2% 道指收復逾500點失地
【美股收市】憧憬加息近尾聲 納指倒升2% 道指收復逾500點失地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款