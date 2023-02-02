▲ 【科網股】醫渡科技獲寧波市第一醫院採購合同 涉325萬元人民幣

醫渡科技 （02158） 宣布，近期，公司的聯屬公司醫渡雲（北京）技術與寧波市第一醫院簽署臨床科研數據庫平台採購合同，合同金額為 325萬元人民幣。經授權後，憑藉自主研發的「醫療智能大腦」YiduCore，公司將利用人工智能及大數據技術為客戶提供全院數據治理及功能部署。

該平台將實現全院不同維度的數據分析，亦可按照各科室需求自主創建科室數據庫，提高研究級證據產出的效率，滿足管理和研究需求，助力提升研究效率。

醫渡科技通過自主研發的「醫療智能大腦」YiduCore，賦能研究、診療、公共衛生三大醫療場景，為醫療行業提供智能分析驅動的創新解決方案，助力加速醫療服務降低成本，提升醫療行業供給端的效率。

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編輯：姚卓然