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【美國加息】鮑威爾記者會四大重點

股市 06:41 2023/02/02

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鮑威爾在記者會上表示，at least a couple more hikes to come

美國聯儲局加息0.25厘，到達4.5至4.75厘區間，議息聲明指，持續上調利率是適當的，但未有提及終端利率，聯儲局主席鮑威爾在記者會上，卻透露玄機，在停止加息前，「 at least a couple more hikes to come」，至少加多兩次息。

（1）終端利率？

鮑威爾將加息步伐進一步放慢，縮至每次加息0.25厘，但未來仍會加息，對於終端利率或停止加息的形容，包括

  • 加息步伐會每次評估，
  • 還沒有作決定，3月會議會更新路徑評估
  • 回應CNBC記者時指，有可能利率低於5厘，因為最新利率才4.5至4.75厘。
  • 還會加兩次息，以到達限制性水平

（2）會否減息？

 鮑威爾指，不用指望2023年會減息，他指，並不關心債市預期在停止息口變動前會減息一次，因為市場對通脹回落速度的預期，比儲局更快，但如果通脹回落速度真的很快，當然會影響利率決策！

（3）對經濟看法？

今次市場頗關注鮑威爾對經濟的看法，鮑威爾直指，最關注是就業數據，「聯位空缺可能是一個重要指標」。認為勞動市場仍然緊張，供不應求。

鮑威爾預計經濟仍有正增長，縱使增長放緩。

（4）對通脹看法

  • 首次表示反通脹過程已開始，目前貨品價格已可以見到
  • 現在宣布勝利仍為時尚早，除房價外，核心服務仍未見跌價
  • 預計房地產服務業通脹會上升

【議息結果】聯儲局宣布加息0.25厘 稱通脹偏高將續加息

【美國加息】安聯：料聯儲局宣布加息0.25厘　惟市場預期低估聯儲未來更長時間維持緊縮政策意願

記者：譚志偉

美股 經濟衰退 財政政策 貨幣政策 經濟數據表現 就業 經濟 鮑威爾 通脹 美國聯儲局
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