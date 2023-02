【美國加息】鮑威爾記者會四大重點

▲ 鮑威爾在記者會上表示,at least a couple more hikes to come

美國聯儲局加息0.25厘,到達4.5至4.75厘區間,議息聲明指,持續上調利率是適當的,但未有提及終端利率,聯儲局主席鮑威爾在記者會上,卻透露玄機,在停止加息前,「 at least a couple more hikes to come」,至少加多兩次息。 (1)終端利率? 鮑威爾將加息步伐進一步放慢,縮至每次加息0.25厘,但未來仍會加息,對於終端利率或停止加息的形容,包括 加息步伐會每次評估,

還沒有作決定,3月會議會更新路徑評估

回應CNBC記者時指,有可能利率低於5厘,因為最新利率才4.5至4.75厘。

還會加兩次息,以到達限制性水平 (2)會否減息? 鮑威爾指,不用指望2023年會減息,他指,並不關心債市預期在停止息口變動前會減息一次,因為市場對通脹回落速度的預期,比儲局更快,但如果通脹回落速度真的很快,當然會影響利率決策! (3)對經濟看法? 今次市場頗關注鮑威爾對經濟的看法,鮑威爾直指,最關注是就業數據,「聯位空缺可能是一個重要指標」。認為勞動市場仍然緊張,供不應求。 鮑威爾預計經濟仍有正增長,縱使增長放緩。 (4)對通脹看法 首次表示反通脹過程已開始,目前貨品價格已可以見到

現在宣布勝利仍為時尚早,除房價外,核心服務仍未見跌價

