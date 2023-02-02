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【facebook業績】Meta開市彈18%　上季業績勝預期兼公布400億美元回購計劃

股市 22:36 2023/02/02

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【facebook業績】Meta活躍用戶突破20億破紀錄

facebook母公司Meta（美：META）公布第四季業績，收入321.65億美元，超預期的315.3億美元，按年跌4%；純利46.52億美元，每股盈利1.76美元，按年跌52%。Meta同時公布400億美元的股份回購計劃，較去年的279億美元回購大幅增加，刺激Meta開市升價升超過18%，暫報181.3美元。

Facebook每日活躍用戶達20億

Meta創始人兼行政總裁朱克伯格表示，社區不斷壯大，對應用程序的強大參與度感到高興。Facebook剛剛達到每日活躍用戶20億的里程碑，按年增長4%，AI發現引擎和Reels是主要功臣。「2023年的管理主題是「效率年」，集團將致力成為一個更強大及更靈活的組織。」

Meta指出，所有APP的廣告展示次數按年增長23%，每條廣告的平均價格同比下降22%。截至去年底，員工人數86482人，按年仍增長20%，並已大部份反映裁員人數。

Meta預期2023年首季收入260至285億美元之間，去年同期279億美元；預期全年支出890至950億美元，低於早前預期的940至1000億美元，因員工支出及收入成本增長減慢。

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記者：譚志偉

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