【facebook業績】Meta盤後急夾18%　活躍用戶突破20億破紀錄

▲ 【facebook業績】Meta活躍用戶突破20億破紀錄

facebook母公司Meta（美：META）公布第四季業績，收入321.65億美元，超預期的315.3億美元，按年跌4%；純利46.52億美元，每股盈利1.76美元，按年跌52%。 Meta 創始人兼CEO馬克扎克伯格表示，我們社區不斷壯大，對應用程序的強大參與度感到高興。Facebook 剛剛達到每日活躍用戶 20 億的里程碑，按年增長4%， AI 發現引擎和 Reels 是主要功臣。

Meta盤後股價急升17.8%，報180.6美元。

Meta指出，所有APP的 廣告展示次數按年增長 23%，每條廣告的平均價格同比下降 22%。截至去年底，員工人數86482人，按年仍增長20%，並已大部份反映裁員人數。

Meta預期2023年首季收入260至285億美元之間，預期全年支出890至950億美元，低於早前預期的940至1000億美元，因員工支出及收入成本增長減慢。

記者：譚志偉