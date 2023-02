【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】日本跑手城武雅比賽前不戒酒 冀成「本地」最快渣馬跑手衝線

2021年渣打香港馬拉松全馬比賽,最後幾百米不敵黃啟樂的日本跑手城武雅(Masashi Shirotake) ,形象親民,在跑場上對影相打卡要求來者不拒,深受不少跑友歡迎。現在新加坡工幹的Masa接受訪問時表示稍後將會來港,在10日後(2月12日)再次出戰全馬賽事,希望能以2小時30分的目標時間完成,若其他香港跑手以更快的速度跑,他會努力跟上,希望成為最快的「本地」跑手。

▲ 黃啟樂在上屆渣馬後來居上「爆嬴」Masa一幕實在深刻,亦令香港一眾跑友認識Masa。(圖片來源:香港田經總會facebook專頁)

問到上次渣馬比賽,Masa表示非常享受,特別是跑出西隧後,聽到很多人的歡呼聲,雖然幽默地說大家都只是叫黃啟樂的名字,但已感受到這是香港最大型的跑步比賽賽事。

至於今年渣打馬拉松賽事目標,Masa指首要目標就是好好享受比賽,而持有香港身分證的他,近兩年的香港生活已令自己覺得是香港跑手的一份子,第二目標就是希望成為最快的「本地」跑手,期待完賽後與其他跑友飲酒慶祝。

Masa又分享屆時比賽的策略,他表示與2021年渣馬一樣,一開始會與帶頭的本地選手一起跑,因為並肩跑步感覺會較舒服,跑速估計大約每公里3分30秒左右,實際視乎當時心率而定,而心率較跑速更重要。他又指會在跑完西隧後嘗試加快,希望能拋開其他本地跑手,直到終點。

▲ Masa將會在出西隧後加快腳步,冀成最快的「本地」跑手。(圖片由大會提供)

Masa因工幹來了香港,因疫情一直留港,2021年除了跑步就沒有其他特別事情要做,所以當年渣馬公佈詳情後就決定報名,從而展開密集式訓練。因為對香港渣馬賽事的熱愛,Masa表示或會每年都會來港參與這一年一度的大型盛事。

Masa坦言2021年香港渣馬為他生活帶來改變,因為比賽之後,無論到跑馬地馬場或香港仔運動場練習,都有很多朋友向他打招呼,甚至用有限度的日文和他對談,他對此表示很感激,又覺得香港人很友善及親切,有時甚至和他們一起跑後「飲番兩杯」。Masa很喜愛香港的美食,又很喜歡周末去跑山行山,認為山野是香港其中一個最美的景色。他又指在日本要出發行山,至少要兩至三小時的交通時間,現時工幹地點的新加坡,最高一座山的高度亦不足200米,相反香港只須短至10至15分鐘的車程或步程就能出發,所以常在港上山跑山,以往經常參加越野跑的Masa亦在香港贏過不少山賽,包括去年香港山路錦標賽及飛越大嶼賽事,亦因此直接取得今年九月初在法國舉行的UTMB (環勃朗峰超級越野耐力賽)CCC 100公里組別比賽的參賽資格。

▲ 去年九月Masa在香港山路錦標賽奪得冠軍。(圖片來源:香港田經總會網站)

Masa建議路跑選手多些跑山,因為可以鍛鍊心肺,即使平時路跑跑到疲累或有少少傷,亦可以行山作為恢復訓練,不要浪費香港絕佳的地理優勢。

▲ Masa與一眾香港跑友已打成一片,圖為他備戰飛越大嶼賽事時與跑友們合照。(圖片來源:Masa strava紀錄)

渣馬將至,不少跑手在參賽前都會感到一定壓力,Masa 指他現在已43歲,已經很難再打破自己的個人最佳時間(PB) ,他笑說:「若10年前一定會好想打破PB,一定會感到很大壓力,現在我主要是享受馬拉松賽事,所以已經沒有壓力。」Masa認為近幾個月大家可能訓練得很多,自己當年為了衝PB (Masa PB為2小時19分14秒,在2011年愛媛馬拉松造出),一個月也會跑到800公里,也會感到很緊張,為了紓緩壓力,就會在起跑線和自己說:「你已經跑了很多,現在就只剩下你面前最後的42.195公里而已。(You have done a lot already! What’s in front of you is just 42.195 km ONLY!)」

▲ 早前Masa重返愛緩縣,再次跑上當年全馬PB的跑步路線。(圖片來源:城武雅facebook專頁)

很多跑手都會選擇在比賽前吃多些碳水化合物,增加能量備戰長跑賽事,然而Masa除了不吃油膩的食物之外,亦不多吃碳水化合物,除了比賽前兩至三天,晚上都不會吃飯,過去十年也如是,因為他個人認為碳水化合物與糖無異,晚上訓練後回家已逾九時,所以不會吃太多。然而Masa每天都會喝啤酒,只是比賽前一天才「戒口」,他說為了不想當比賽表現不好時,給予自己藉口,所以多年來都沒有改變自己飲食生活及喝酒的習慣。

▲ Masa每天愛喝啤酒,即使備戰比賽亦會繼續。(圖片來源:Masa strava紀錄)

跑香港渣馬之前,Masa去年12月在新加坡參加過當地渣馬全馬賽事,以2小時36分42秒的成績得到第八名,炎熱的天氣加上高濕度為他帶來挑戰,但亦為他帶來備戰香港渣馬的好機會。

▲ Masa指新加坡炎熱及潮濕的天氣,為賽事帶來一定的難度。(圖片來源:城武雅facebook專頁)

Masa自25歲開始跑步,講到訓練,他表示過去幾個月都會每星期做兩至三次重課,其中一課為速度課,例如10隻1公里、5隻2000米或2隻5000米等,另一課是長課(20公里或30公里),相信能增加個人速度及耐力。他又指喜歡在同一地方練習,例如在香港特別喜歡跑跑馬地馬場,因為較易知道自己的狀態,至於熱門跑步地點維港海旁則不太喜歡,因為經常要避開行人而要停步。

▲ 過去兩年除了跑馬地馬場,在香港仔運動場也不難發現Masa蹤影。(圖片來源:Masa strava紀錄)

問到渣馬過後應怎樣恢復較好,他指自己習慣比賽翌日會進行20公里的慢跑,繼續保持持續訓練。Masa認為持續訓練是必要,但不應過度訓練,若因訓練而有輕微受傷,就應暫停兩至三日,我們應該要了解自己體能的限制及當下狀態,隨時調整訓練課表。至於如何避免跑步受傷,Masa表示每天都會在看電視的時間,抽大約一小時做伸展及按摩。

日本的跑步文化一直很受跑友推崇,特別是Ekiden (驛傳) 的接力賽事,看到多個跑團除了跑速驚人之外,亦十分團結一致。Masa贊同驛傳是一個很好的比賽,希望香港日後能夠引入。Masa又分享在日本,很容易就能隨時隨地,在不同的「跑步社群」找到跑速相若的跑手一起跑步練習,然後不同社群又會互相比拼一起進步,他認為香港例如跑馬地或香港仔運動場等都有很多「高手」,但都是各自跑為主,即使有跑團亦只是最多一星期兩次練習。Masa很想將日本「跑步社群」文化帶來香港,但奈何疫情期間不少場地都關閉而未能成事。

▲ Masa當然參加過多個日本跑步賽事,圖為2016年Masa在高知龍馬馬拉松衝線,奪得當屆冠軍。(圖片由大會提供)

因應旅遊限制放寬,除了UTMB CCC賽事,Masa亦打算短期內在東南亞如泰國、印尼及台灣等地參加路跑賽事。至於近日熱談的香港四徑比賽,他指自己對超長距離的山賽興趣不大,認為與長跑完全是兩回事,所以不會參與。

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

