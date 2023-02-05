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【宏觀術數@iM網欄】癸卯流年預測 立春節天星盤分析

名人薈萃 08:00 2023/02/05

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西曆2月4日為今年立春節氣，熟悉術數曆法的朋友應該知道，干支曆法大多是以立春節作為年份交接點，也即是說過了立春節才算正式踏入癸卯年，子平命理是用干支曆（太陽曆）作基礎，故此特別重視24個節氣的變化。而紫微斗數則依陰曆（月亮周期）計算，奇門遁甲就依據陰陽盈虛氣機作計算，三者存在的異同，筆者在之前都已詳細介紹過了。春季值得留意的兩個時間點，當為「立春節」和3月21日的春分節。而於4月21日起會出現一次水星逆行。今期會先談一下立春的術數分析。

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青姐話
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立春後木氣旺盛

立春節後正式進入癸卯年甲寅月，及後3月份為乙卯月，這兩個月份干支都屬木，配合流年癸卯的干支為水生木，木氣可說極旺盛，若果八字本身喜木的朋友，春季應該屬於較為順利的。特別是乙卯月，卯木同時為流年貴人星所在，此兩個月份如遇上問題，找對合適的「貴人」都較容易和得到助力。

不過，也須留意運程木氣過盛也會帶來問題，特別是3月份乙木當旺主事，若果本身原命局土元素受剋無制化，都較容易出現「肝胃不和」即胃痛等身體毛病，又或是肝功能本身較差的朋友都要留意一下免得「傷肝」。

此外，卯木也主肢體，若果是秋季出生，又或者命屬金氣太旺者，這兩個月份都得宜減少高危活動和小心肢體扭傷等毛病，甚或疫情期間不少人慣常伸腳去撑開大廈或商場的門戶，此類「疫情李三腳」可能是時候「復常」一下，始終易象類近就容易多生這類型無妄之災。

立春節的夜空星圖

天王星和月北交點相互遠離 有利美國市場

從宏觀角度來看，立春節的天星盤內，天王星和月北交點開始漸互離開，這是一個對美國經濟利好的星象，預期未來一段時間對美股和當地經濟氣氛稍為有利。不過亦須留意2月初，星象會先有不良的天星會合，暗示先有短時間下調再回升的可能，特別是涉及科網、高新科技或新興行業的股份特別容易見波動。朋友們可以到時留意市場變化以掌握進退之機，星象只能提供一個可能趨勢，人為因素於短時間內變化常常更為重要。

同時，相關的星象組合也處於香港立春節星盤的主要宮位位置，本地投資市場會較容易受着美國市場和政策影響，並且美國和香港兩地間於經貿合作等議題，可能於未來一二個月內會比較為大眾所關注，並易帶來負面氣氛。恒指在1月份有不錯表現，去年分析冬至星盤已提及1月份打後，本地投資和實體經濟仍稍疲弱，言及復甦恐怕仍需待些時候。同時間主管房地產和土地物業的宮位內，太陰星受到冥王星的不良干擾衝激，樓價似乎仍會受壓，並且相關監管或壓抑政策似未有放寬的趨勢，相關版塊也會是較弱的一環。

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作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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