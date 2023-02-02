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【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器

科技 09:00 2023/02/02

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三星於Galaxy Unpacked 2023發布會中，出新一代的手提電腦Galaxy Book3系列的3款新機，包括Galaxy Book3 Pro、Galaxy Book3 Pro 360，以及首度亮相的Galaxy Book3 Ultra。（三星官方圖片）

三星（Samsung）於香港時間今（2日）凌晨舉行的Galaxy Unpacked 2023發布會中，除了推出萬眾期待的旗艦手機Galaxy S23系列外，同場還推出新一代的手提電腦Galaxy Book3系列的3款新機，包括Galaxy Book3 Pro、Galaxy Book3 Pro 360，以及首度亮相的Galaxy Book3 Ultra。

【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）

首次登場的Galaxy Book3 Ultra，配備16吋3K解像度（2880x1800）的Dynamic AMOLED 2X屏幕。整體機身僅重1.79kg和厚16.5mm。除了設有Intel第13代Core i7版本外，還設有搭載更高級的i9版本可選，並獲得Intel Evo認證。配合NVIDIA RTX Geforce 4070圖像處理器，提供頂尖圖像顯示，讓用戶可以進行複雜的多工處理之餘，提升創作及電競時的體驗。

    點擊圖片放大

Galaxy Book3 Pro設兩款屏幕選擇　Pro 360增5G版本

Galaxy Book3 Pro和Galaxy Book3 Pro 360則同樣採用Intel第13代Core處理器，但設i5或i7版本。屏幕配件亦升級至3K Dynamic AMOLED 2X屏幕，其中Galaxy Book3 Pro分14吋和16吋兩種屏幕大小。前者重1.17kg、厚11.3mm，後者則1.56kg、厚12.5mm。

由於Galaxy Book3 Pro 360配備S Pen，故其屏幕除支援觸控外，亦支援S Pen控點擊控制。新一代的Galaxy Book3 Pro 360設有常規的Wi-Fi版本，和新增的5G版本。兩者均厚12.8mm，5G版本較Wi-Fi版本重，分別重1.71kg和1.66kg。

    點擊圖片放大

至於三款電腦的售價，Galaxy Book3 Pro為1,249美元（約9,793港元）起；Galaxy Book3 Pro 360為1,399美元（約10,969港元）起；Galaxy Book3 Ultra為2,199美元（約17,241港元）起。與Galaxy S23系列一樣，香港發售日期以及定價仍需待官方稍後發布。

【三星用戶喜訊】整合流動支付及身份管理服務　港版Samsung Wallet下周一登場

【DIY維修】三星夥iFixit擴展DIY維修計劃　Galaxy Book Pro都有份

記者：殷凱怡、曾曉汶

本報記者早前也搶先上手實試全新Samsung Galaxy S23系列，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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