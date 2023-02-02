【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）

▲ 全身Samsung Galaxy S23系列終於正式登場喇！（殷凱怡攝）

三星（Samsung）2023年第一批新產品終於在香港時間今日（2日）凌晨面世。今次三星帶來全新的旗艦手機Galaxy S23系列的三款新機，包括：S23、S23+以及S23 Ultra。至於三星向來主打的夜間拍攝功能更是一再提升，甚至支援以高達300倍變焦和300秒曝光拍攝星軌相片。

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今次新推出的Galaxy S23系列，如同外媒預測般，將會搭載高通（Qualcomm）最新且專為三星定制的Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy處理器，整體效能有所提升。其中S23 Ultra的GPU比S22系列快40%以上，NPU亦提升40%以上。

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本報記者早前也搶先上手實試全新Samsung Galaxy S23系列，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

S23和S23+將配備一組與上一代規格相同，由5,000萬像素主鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭，和1,000萬像素遠攝鏡頭組成的後置鏡頭。S23 Ultra的後置鏡頭組件繼續比其餘兩款機型，多出一個1,000萬像素遠攝鏡頭，其主鏡頭的規格亦由上一代的1億800萬像素，提升至2億像素。

三款新機另統一搭載1,200萬像素的前置自拍鏡頭。雖然數字上，S23 Ultra的1,200萬像素自拍鏡頭，比起上一代S22 Ultra的4,000萬像素低，但三星就解釋，今次的自拍鏡頭Dual Pixel增加，對焦速度和感光功能都比上一代強，攝影效果亦會比上一代精細，可以準確地分開人和景。從實測可見，就連記者的頭髮都可以分辨到。

此外，三星今次繼續主要加強夜攝功能，透過AI影訊號處理（ISP）演算技術，自動校正低光畫面雜訊，加強影像細緻度。夜間人像自拍模式更可以精準分析物件的距離，分辨出主體與背景。相機內置的縮時拍攝功能，則首次支援高達300倍變焦和300秒曝光拍攝。三星指，只要配合腳架使用，便可輕鬆拍攝星軌相片。

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鏡頭外框不再 設4色可選

至於外觀，三款新機的屏幕尺寸和比例都與上一代相同，分別維持6.1吋、6.6吋和6.8吋。但由於S23 Ultra採用新典面屏幕設計，其曲面角度減少，使屏幕實際的顯示範圍比S22 Ultra更闊。雖然今次外觀設計沒有太大驚喜，但三星移除了以往圍繞藉後置鏡頭組件的外框設計，使機身背面更簡潔。另統一推出霧光黑、雪慕白、叢林綠、雅淡紫共4種配色。

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價錢方面，S23的售價為799美元起（約6,265港元）；S23＋的售價為999美元起（約7,834港元）；S23 Ultra的售價則為1,199美元起（約9,402港元）。三款新機將於海外市場即日開始接受預購，並於2月17日起在海外營運商、零售商及三星官網中發售。至於香港市場的發售日期以及定價，仍有待稍後公布。

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記者：曾曉汶、殷凱怡

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