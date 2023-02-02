【大行看法】張憶東：港股上漲行情未結束、中國復甦是核心動力　何時恐現大調整風險？

▲ 張憶東：港股上漲行情未結束、中國復甦是核心動力 何時恐現大調整風險？

港股年初至今已累升逾一成，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，今輪港股上漲行情並未結束，中國復甦將是港股行情新階段的核心動力，建議投資者在大市震盪時趁機加倉，短期宜關注受惠復甦的周期股龍頭，中綫則精選消費和成長股。

張憶東指：「一季度，決定中國股市不論是A股還是港股的主邏輯在於投資者對中國『穩增長』信心的提升，無論是流動性層面還是基本面環境均偏暖。」

他指，消費需求處於疫後復甦的進程中，相較疫情前仍有恢復空間。隨春節後復工復產和穩增長政策落地，投資領域的復蘇或超預期。

從資金流角度看，國內及外資對港股的配置仍較低。張憶東指，短期震盪將是北水逢低增持的良機，因自去年11月反彈以來南向資金淨流入規模相比往年春季行情並不算高，港股的特色板塊仍有吸引力，而且，AH溢價仍處於歷史高位。

另一方面，隨中國重啟和穩增長政策不斷出台，中國經濟復甦的信號持續加強，這將有利於吸引外資加倉於「中國復甦週期」主題。

3月及4月大市或有大調整風險

然而，張憶東提醒，3月中旬或4月下旬將是重要觀察點，可能會出現大級別的調整風險。他指，3月需要驗證疫情高峰後經濟和消費活動修復的程度，同時要關注全國兩會是否有超預期的穩增長政策。

另外，適逢港股業績期，後續要關注上市公司的業績指引能否符合或者超過市場預期。而到了4月份，待首季度宏觀數據出爐之後，須再觀察政策環境。

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編輯：袁諾曦