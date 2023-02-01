【太古地產】太古地產斥5.7億向香港興業收購曼谷地皮4成權益　首進曼谷地產市場

▲ 太古地產斥5.7億向香港興業收購曼谷地皮4成權益 進軍曼谷地產市場

太古地產 （01972） 宣布，向香港興業 （00480） 收購位於泰國曼谷無線電路（Wireless Road）一塊地皮的40%權益，代價為24億泰銖（約5.7億港元）。是次收購標誌着太古地產首次進軍曼谷地產市場。

該地皮面積為12,666平方米，位處於曼谷市中心核心商業區，屬曼谷最尊貴地段之一。太古地產將與泰國知名發展商City Realty Co. Ltd.合作，共同開發用地，並發展成豪華公寓項目。

太古地產行政總裁彭國邦表示，曼谷是東南亞目前最具活力的新興市場之一，優質高尚住宅的發展潛力巨大。東南亞地區是公司住宅買賣策略中的重要部分，公司將繼續尋求機遇。

2022年太古地產宣布計劃於東南亞、香港及中國內地等核心巿場投資1,000億元，以推動公司未來10年增長。

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編輯：袁諾曦