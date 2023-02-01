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【新股IPO】四川農牧食品德康遞表　去年首9個月轉賺9億人幣

新股IPO 20:41 2023/02/01

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【新股IPO】四川農牧食品德康遞表　去年首9個月轉賺至9億人幣

四川農牧食品德康集團遞表來港上市，中金及花旗為保薦人。德康去年首9個月收入按年增31.3%至96.6億元人民幣（人民幣，下同），虧轉盈至9.3億元，2021年同期為虧損34.7億元，涉約36.2億元生物資產公允價值變動。

德康主要業務為生豬、家禽及輔助產品，生豬銷售收入按年增33.9%至73億元；家禽銷售增28.9%至23.2億元；輔助產品銷售按年少59.6%至4280.6萬元。德康過去10年生豬銷售量增長逾100倍，生豬供應排名第六，截至去年9月底德康業務遍佈內地12個省及39個城市。

德康預期集資額將作拓展現有生豬及黃羽肉雞養殖業務資本支出、研發投入及數字化養殖平台；發展食品加工業務；戰略投資或潛在收購；償還利率介乎2.1%至4.2%的銀行貸款，以及一般營運用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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