【周大調富格曲@iM網欄】Seeing Sound, Hearing Krug 為美酒配樂的法國香檳之王

歐洲很多地方都有出產氣泡酒（Sparkling wine)，其中，為人所熟悉的香檳（Champagne）則有明文規定，「香檳」之名不能隨意使用。根據歐盟的法律規定，香檳都必須由特定的法國產區生產、使用指定的葡萄及按照傳統方法釀造。當中，比較著名的香檳品牌有LVMH旗下的Krug。

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著名香檳品牌Krug由Joseph Krug於1843年創立，至今已有180年歷史。多年來，Krug一直專注於打造頂級香檳，有「香檳之王」的美譽，現由Krug家族第六代 Olivier Krug掌管。Krug家族除了香檳之外，亦熱愛音樂，大宅的花園中就樹立了一個專為音響體驗而設計的木製建築The Krug Yurt，外形像一個巨型蒙古包，由多名木匠花上900多小時興建而成，賓客可以在Krug Yurt內品酒及享受特殊的音響效果。此外，Krug多次邀請世界各地知名音樂家為佳釀創作《Music Pairings》，讓客人可以於品嚐美酒的同時配上「度身訂造」的音樂。最近，Krug就邀請了日本著名音樂家坂本龍一為3款2008香檳創作音樂，作品名為《Suite for Krug in 2008》。

現年71歲的坂本龍一曾為1992年奧林匹克運動會創作音樂。電影配樂方面，他亦有傑出的成就。他為電影「末代皇帝」創作的電影配樂贏得奧斯卡金像獎、金球獎及格林美獎。最近，他亦與香港著名導演許鞍華合作，為《第一爐香》配樂，並於去年的香港電影金像獎中獲得最佳原創電影音樂，成就非凡。

坂本龍一前後花了18個月為Krug創作交響曲《Suite for Krug in 2008》。全曲分為3個樂章，靈感分別來自3款香檳：Krug Clos du Mesnil 2008、Krug 2008及 Krug Grande Cuvée 164ème Édition。

第一樂章，樂曲以鋼琴獨奏為主，以簡單的旋律及結構表達 Krug Clos du Mesnil 2008 清純的酒質。

第二樂章，鋼琴以外，加入豎琴及弦樂，以表達Krug 2008的優雅及深度。

第三樂章，以大型管弦樂團去演繹由127種陳釀調配而成的Krug Grande Cuvée 164ème Édition。管弦樂團由弦樂，木管樂、法國號及敲擊樂組成。以樂團豐富的音色去演繹 Grande Cuvée 特有的層次及香氣。

去年，Krug 先後於紐約、倫敦及東京舉辦名為《Seeing Sound, Hearing Krug》的音樂會。音樂表演之外，演奏廳內還加設特殊燈光效果及3D立體音響技術。當然，音樂會的主角還是香檳美酒。音樂會期間，賓客可以同時享用 Krug 的三款2008佳釀作 pairing ，是個難得的經驗。

Krug第六代傳人 Olivier Krug 表示：「很多 Krug Lovers 至今還記得第一次享用 Krug 的美妙感覺... 我的第一口 Krug？我出生那天，就有人在我嘴唇上塗了一滴 Krug，現在甚麼也記不起來了。」



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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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