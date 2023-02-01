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【高息股】太古地產近6億元收購 香港興業曼谷住宅地40%權益

股樓投資 20:46 2023/02/01

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太古地產(01972) 首次進軍泰國地產市場。集團宣布收購位於泰國曼谷無線電路 (Wireless Road)一塊地皮的40%權益，用作發展住宅項目。集團表示該用地屬曼谷最尊貴地段之一，地皮賣家為香港興業(00480)，代價為 24 億泰銖，即約5.7 億元。 公司將與泰國發展商 City Realty Co. Ltd.合作， 共同開發該塊位於巴吞旺縣 (Pathum Wan District) 黃金地段倫披尼區 (Lumphini sub-district) 之用地， 將其發展成豪華公寓項目。

【小米1810】小米調整組織架構 設立兩新委員會  詳情請看【下一頁

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

太古地產行政總裁彭國邦表示，曼谷是東南亞目前最具活力的新興市場之一，其優質高尚住宅的發展潛力巨大。東南亞地區是集團住宅買賣策略中的重要部 分，有意把優質住宅品牌推廣至區內不同的新市場。地塊面積為 12,666 平方米(約 3,166 平方哇或 136,335 平方呎)，位處於曼谷市中心核心商業區。項目 毗鄰倫披尼公園，並鄰近高級購物商場、國際學校、五星級酒店和領事館區。

除曼谷外，太古地產目前還在東南亞主要城市，包括越南胡志明市和印尼雅加達發展多個住宅項目。集團早前亦曾於新加坡開發豪宅項目EDEN，其單位亦已全數出售。

【SLAM DUNK】獲《小王子】日本獨家總代理權 羚邦全日大升11%  詳情請看【下一頁

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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