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【日本通脹】加價無止境！　日本第1季將有逾10000種食品加價

商業 19:08 2023/02/01

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據共同網報道，日本帝國數據庫上月31日最新公布的調查結果顯示，截至今年4月，日本國內預計將有超過1萬種食品加價。去年迎來大規模加價浪潮是7月左右，今年則提前3個月，比去年足足提前1季。

【娛樂復常】「海賊王」領航　動畫電影助日本票房回復疫前水平

主要原因是原材料和物流運輸成本上漲，是去年同期（1至4月）的實際漲價種類（5,573種）的2倍左右。今年2月，冷凍食品和水產加工品等5,463種計劃加價，繼去年10月之後「再迎高峰」。

調查同時顯示，今年已加價或計劃加價的食品共有12,054種，平均升幅為16%，預計比去年的實際增幅上升3個百分點。以點心為例，今年3至5月計劃加價的種類數目依月次序分別為2716種、3192種和94種。

然而，帝國數據庫認為截至今年夏季前後為止，單月會持續有2至3千種食品加價。這是由於即管去年外匯市場上日圓驟跌的勢頭暫歇，惟電費和燃料費上漲將導致今後主要成本增加。據相關負責人稱，「今年過了夏季以後把電費等轉嫁到商品價格上的趨勢也可能持續」。

【Xbox加價】日版Xbox Series X 及Series S調整售價　平均加價5,000日圓

責任編輯：楊嘉軒

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