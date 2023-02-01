【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會　香港時間2月2日凌晨舉行　一文看清5大新品預測

▲ 距離三星開始發布會還有數小時， 記者為大家整理了有關Galaxy S23系列的5項新品預測。

三星（Samsung）即將於香港時間2月2日凌晨2時正，舉行Galaxy Unpacked 2023發布會。眾多外媒消息均指，今次三星將推出Galaxy S23系列的三款機型，包括Galaxy S23、S23＋和S23 Ultra。距離三星開始發布會還有數小時， 記者為大家整理了有關Galaxy S23系列的5項新品預測。

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1）更快、更新的處理器

由於芯片製造商高通（Qualcomm）在上年11月的新處理器發布會中，表明「在手機方面，我們與三星達成了一項新的多年協議，擴大了未來Snapdragon平台在三星Galaxy高端產品中的使用」。因此外界推測，Galaxy S23系列將配備由高通為三星定制的獨家芯片Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。

2）S23 Ultra主鏡頭達200MP

鏡頭效能方面，據外媒《Tom's Guide》列出的規格預測，S23和S23＋的後置鏡頭規格，與上一代無異，S23 Ultra的主鏡頭則會升級至200MP。三款新機均會配備一個達到12MP的自拍鏡頭。若真如此，S23和S23＋的自拍效能都有所提升。但相比S22 Ultra的40MP自拍鏡頭，S23 Ultra自拍鏡頭規格有可能大降格。

此外，另有預測指，新機將會配備一個新的圖像傳感器，具有更先進的自動對焦和深度感知功能，這可能使S23系列支援4K 自拍影片拍攝。

3）推出新機身顏色

以往三星Galaxy系列除了黑、白兩款基本顏色外，不同機型都會有其獨有的機身顏色。如S22額外設有紫色和粉紅金色；S22 Ultra則設有天空藍、暗酒紅色。然而，外媒預計，今次三款新機型將統一推出4種新顏色，包括棉花白（Cotton Flower）、幻影黑（Phantom Black）、植物綠（Botanic Green）和迷霧紫丁香色（Misty Lilac）。

4）價格比上一代高

根據現今貨幣匯率走勢，和早前韓國媒體引述的消息，外界估計S23系列的整體價格將上升約10%至20% 。當中S23的售價預計為799美元（約6,266港元）起，S23+和S23 Ultra則分別售999美元（約7,835港元）起，和1,249美元（約9,795港元）起。

5）有望2月中發貨

雖然Galaxy S23的實際發貨日期仍然成謎，但外界根據三星過往發布新品的經驗，普遍會在發布新款手機後的兩周左右正式發貨，估計今次S23系列有望在2月17日左右出貨。

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責任編輯：殷凱怡

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