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【數字人民幣】中銀香港數字人民幣優先體驗活動　加推第2期1600個名額

Hot Talk 18:54 2023/02/01

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【數字人民幣】中銀香港數字人民幣優先體驗活動　加推第2期1600個名額

中銀香港 （02388） 與中國銀行 （03988） 宣布展開第2期「數字人民幣」 （e-CNY）優先體驗活動，並加推1600個優先體驗名額。合資格客戶成功登記後，可獲總值100元的數字人民幣消費紅包，於內地支援數字人民幣付款的線下商戶、京東購物商城以及香港部分U購select指定門店使用。

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示，中銀香港於去年年底，率先推出數字人民幣優先體驗活動，第1期客戶反應踴躍，500個名額在推出首兩日即額滿，隨着內地與香港逐步復常，加上通關效應，吸引不少香港市民到內地消費，該預計客戶對數字人民幣的需求將會更殷切。

即日起至2月10日，合資格客戶可於BoC Pay登記數字人民幣優先體驗活動。客戶收到由中銀香港發出的確認手機短訊後，便可以在數字人民幣（試點版）App憑香港手機號碼開立中國銀行個人數字人民幣錢包，並於中銀香港手機銀行以轉數快兌換數字人民幣使用。

相關文章：

【數字人民幣】中銀推e-CNY體驗活動、名額500個　成功參與的客戶獲100元數字人民幣消費紅包

編輯：胡學能

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