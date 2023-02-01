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【新股IPO】服務機械人優必選遞表　比亞迪夏佐全、騰訊有份持股

新股IPO 21:51 2023/02/01

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【新股IPO】服務機械人優必選遞表　比亞迪夏佐全、騰訊有份持股

小型人形機械人優必選遞上市申請，去年首9個月收入按年增5.1%至5.3億元（人民幣，下同），虧損按年擴大26.1%至7.6億元，虧損歸因研發、銷售及營銷及一般管理涉大量開支。國泰君安國際為獨家保薦人，比亞迪 （01211） 創辦人夏佐全及騰訊 （00700） 分別持股5.78%及6.48%。

優必選：中國首部雙足真人尺寸人性機械人生產商

優必選為內地第一大智慧教育服務機械人，市場份額約20.1%，為全球首家將真人尺寸機械人成本降至10萬美元以下企業，旗下Walker機器人是中國首個商業化雙足真人尺寸人形機器人。為維持優必選智能服務機械人市場領導地位及實現盈利，集團將加強智能服務機器人產品及解決方案的選擇及市場份額；產品及解決方案商業化，用於不同行業新應用場景；擴大銷售網絡及市場滲透，持續增加收入及業務規模；以及有效管理成本及開支，但集團預期今財年仍錄淨虧損。

優必選預期集資額將作提升研發能力及全球品牌知名度及市場滲透率，收購，償還銀行貸款，優化管理及營運效率以及一般營運用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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