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【大行報告】 獲大和上調目標價兼列為行業首選 信達生物股價升逾7%

股樓投資 18:38 2023/02/01

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信達生物（01801）獲大和上調目標價，更被列為行業首選股，主要看好其成熟的價值鏈能力和研發平台，對公司今年發展持樂觀看法。在大行唱好下，股價今早（1日）高開1.3%，其後升幅擴大，一度高見45.55元，最多升逾7%，收報45.45元，仍大升7.1%，成交額5.2億元。

同場加映﹕【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

大和發表研究報告指，近日內地生物科技股表現向好，相信是由於中國重新開放導致醫院流量及藥品銷售復甦，以及市場憧憬今年當局監管取態較為溫和所致。該行根據估值模型，提升信達生物、君實生物（01877）、榮昌生物（09995）及康方生物（09926）目標價。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁

    點擊圖片放大
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當中，該行認為信達生物研發平台成熟，加上核心產品有望重拾增長動力，同時用於肥胖症的臨床研究第三階段將公布中期數據，以及多種在研藥物預料將獲批，因此將其目標價由39.4元上升至52元，予其「買入」投資評級。

同場加映﹕【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

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記者：郭秀慧

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榮昌生物—B（09995） 生物科技 港股 君實生物（01877） 信達生物（01801） 買入 目標價 生物科技股

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