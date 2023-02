美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片）

美國日前發生非裔人士被警方使用過度武力後死亡,事件引發極大爭議。近日加州六發生類似事件,一名雙腿截肢男子在徒步逃亡期間,被警員連開多槍擊斃。事後警方拍男子拒捕兼有威脅才決定開槍,惟民眾不接受解釋。

事發於上周四(1月26日),網上流傳目擊者拍攝影片可見,36歲雙腿截肢非裔男子安東尼洛(Anthony Lowe)跳下輪椅後,一度曾亮出疑似長刀物髒體後,背向警員不斷逃跑。隨後傳出約10聲槍響後,安東尼洛倒地。

當地警方表示,接報指安東尼洛無故用刀刺傷他人,派員到場處理事件。警員曾意圖用電槍制伏不果,持切肉刀安東尼洛見再有警車趕到繼續逃跑。然後警員開槍制伏安東尼洛,並把他鎖上手銬。

My cousin got this a few days ago. The gun shots happen a few seconds after he stop recording. I’m not sure what the backstory is. #huntingtonpark #hppd #policeshooting #wheelchair #LASD pic.twitter.com/TXaY61a0in