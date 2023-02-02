美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片）

美國日前發生非裔人士被警方使用過度武力後死亡，事件引發極大爭議。近日加州六發生類似事件，一名雙腿截肢男子在徒步逃亡期間，被警員連開多槍擊斃。事後警方拍男子拒捕兼有威脅才決定開槍，惟民眾不接受解釋。

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事發於上周四（1月26日），網上流傳目擊者拍攝影片可見，36歲雙腿截肢非裔男子安東尼洛（Anthony Lowe）跳下輪椅後，一度曾亮出疑似長刀物髒體後，背向警員不斷逃跑。隨後傳出約10聲槍響後，安東尼洛倒地。

當地警方表示，接報指安東尼洛無故用刀刺傷他人，派員到場處理事件。警員曾意圖用電槍制伏不果，持切肉刀安東尼洛見再有警車趕到繼續逃跑。然後警員開槍制伏安東尼洛，並把他鎖上手銬。

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My cousin got this a few days ago. The gun shots happen a few seconds after he stop recording. I’m not sure what the backstory is. #huntingtonpark #hppd #policeshooting #wheelchair #LASD pic.twitter.com/TXaY61a0in — WaFlo (@WaFlo998) January 28, 2023

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警方指警員擔憂安東尼洛可能向他們擲刀，因此決定開槍。安東尼洛最終當場死亡，其家人質疑警方的開火決定，指他有明顯身體殘障。家人透露，安東尼洛去年因與警方衝突，在德州失去雙腿。

洛杉磯警方及地區檢察部門正調查事件，但社區組織及安東尼洛的家人希望，州檢察官可以介入調查，還原安東尼洛被槍斃的真相。

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責任編輯：吳漢培