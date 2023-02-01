放盤8個月累減123萬　白居二買家「執平貨」　寶盈花園兩房戶462萬易手

踏入兔年後，受惠中港通關，二手交投回升，其中將軍澳區幾乎日日有成交，就連將軍澳「私人參建」居屋寶盈花園，更接連錄得成交。

世紀21物業（將軍澳）魏仕良說，將軍澳寶盈花園八座中層B室，實用面積484平方呎，兩房間隔，望內園景，去年五月放盤，原叫價585萬元（居二市場價），近日調整至475萬元（居二市場價），終以462萬元（居二市場價）易手，累計減價123萬元，減幅達21%，實用呎價約9,545元。

資料顯示，原業主於2001年3月以約87.4萬元（未補地價）購入物業，持貨22年，現帳面獲利近375萬元，物業期內升值近4.3倍。

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