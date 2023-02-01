【歐洲經濟】歐元區1月CPI初值按年升幅回落至8.5%　惟核心CPI及失業率均高過預期

歐元區1月CPI初值按年升8.5%，遠較市場預期8.9%為低，亦顯著低過12月的9.2%，連續3個月回落，為去年5月以來新低。市場對歐洲高通脹持續的預期稍有降溫。惟1月核心CPI按年升5.2%，稍高於市場預期5.1%，反映黏性通脹仍然存在。

此外，歐元區12月失業率為6.6%，較市場預期及11月的6.5%為高，失業率出乎市場預期上升，令歐洲經濟硬著陸風險有所升溫。

若按月計，歐元區1月CPI初值按月跌幅達0.4%，較預期升0.1%為多。歐元滙價在數據公布後輕微反彈，兌美元回升至1.0887，兌港元8.5算。

歐洲央行將會在明日（2日）舉行議息會議。

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編輯：葉志偉