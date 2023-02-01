【比亞迪 1211】 比亞迪在日本啟動乘用電動車銷售 最快3月起交付 計劃2025年底前開100家店

據日媒報道，比亞迪（01211）在日本本土啟動銷售乘用電動車，首款在日本銷售的汽車為SUV車型「ATTO3」，價格為440萬日圓（折合約26.5萬港元），充電後可行485公里，定價較日本車廠同類車型或低。比亞迪股價連升兩日，今早（1日）高開1.1%後愈升愈有，高見262元，最多升近7%，最新報260元，升6.1%，創5個月新高，成交額43.3億元。

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報道指，比亞迪最快於3月交付首批「ATTO3」，而比亞迪將會在日本陸續推出多款純電動汽車，料於今年中期推出小型車「海豚」，下半年再推出轎車「海豹」。報道又指，比亞迪將於周四（2日）在日本橫濱市開設國內第一家店「BYD AUTO 東名橫濱」，該店位於幹綫道路旁邊，可展出3輛車。

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另外，報道又引述比亞迪日本公司社長東福寺厚樹表示，已經有在日本國內的70個地點開店的時間表，希望第一家店的成功起到推動作用，並計劃在2025年底之前在日本開設100家店舖。

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記者：郭秀慧