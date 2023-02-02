▲ 【狙擊Adani】Adani發新股獲機構及富人力撑 最後一刻取消發行（第二版）

亞洲新首富、印度Gautam Adani上周被美資機構狙擊，Adani旗下多家股份周五股價大幅下挫，其旗艦公司Adani 集團（Adani Enterprise）收跌近2成，適逢公司在發行印度2000億盧比（約192億美元）新股。狙擊事件發生後，公司是否順利融資備受關注。據外電消息，印度大亨JSW Group主席Sajjan Jindal及巴帝企業主席Sunil Mittal在當地時間周二認購 Adani集團股份，當中Jindal據悉投資約3000萬美元（折合約2.4億港元）。惟最新消息指，Adani 集團取消了新股發行，聲明指，取消此次交易，以免投資者受潛在損失。

周二是新股認購期的最後一天，此次印度歷史上規模最大的股票增發已經獲得足額認購，因現有股東和機構投資者在最後一刻撑場。在沽空機構狙擊下，完成增發曾經被視為Adani的勝利。

據了解，此次發行是印度規模最大的後續發售（Follow-On Public Offering），股份在最後一日獲全部認購，其中以機構及高淨值人士較多，惟散戶的認購意欲較低。Adani希望吸引散戶入局，實現公司投資者多元化的願望落空。早前，木星資產管理、法巴、法興及高盛在沽空報告發布前已認購公司股份。

Hindenburg周三發布長逾百頁的報告表示，經過兩年調查後，發現Adani集團有廣泛的欺詐行為、利用空殼公司操縱股價，更形容是「企業史上最大的騙局」；報告續指，即使不考慮欺詐行為，Adani旗下股份天價估值足以令股價下跌85%。

Adani集團稱，沽空文件惡意結合及選擇錯誤信息，而指控也屬毫無根據和不可信。又認爲Hindenburg 通過不正當手段，以犧牲無數投資者為代價，獲得巨額收益。同時，Adani集團稱，該次惡意攻擊屬於對印度、印度機構及印度成長故事和決心的蓄意攻擊。

（第二版更新取消發行消息）

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記者：伍鍵文