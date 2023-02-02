▲ 【狙擊Adani】Adani旗下公司撤192億新股集資 印度富豪親自拍片回應（第二版）

亞洲新首富、印度Gautam Adani上周被美資機構狙擊，旗下多家股份股價應聲急挫。其後Adani集團雖多次力撐會繼續旗下Adani Enterprises的2000億盧比（約192億美元）後續發售（Follow-On Public Offering），但最終在周三（1日）晚上宣布撤回FPO。

Adani系全線公司走弱，旗艦Adani Enterprises暴跌 25%；其他子公司分別跌5%至10%，市值累計蒸發逾1000億美元。

Adani集團主席Gautam Adani周四（2日）親自拍片解釋事件，稱FPO獲全額認購，承認暫停決定讓人驚訝，「但考慮到昨天（1日）市場的波動，我們的董事會強烈認為繼續進行 FPO 在道德上是不正確」。

印度大亨、基投相繼出手認購FPO

據外電消息，印度大亨JSW Group主席Sajjan Jindal及巴帝企業主席Sunil Mittal在周二（1日）出手認購 Adani集團股份，當中Jindal據悉投資約3000萬美元（折合約2.4億港元）。

此次發行是印度規模最大的後續發售（Follow-On Public Offering），認購者多為機構及高淨值人士，然而Adani原希望吸引散戶入局，然而最終投資者多元化的願望落空。早前，木星資產管理、法巴、法興及高盛在沽空報告發布前已認購公司股份。

（第二版更新取消發行消息）

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記者：伍鍵文