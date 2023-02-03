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【狙擊Adani】印度Adani「大奇跡日」跌35%後曾倒升　臨門取消192億配股、印度富豪身家月失4500億（第三版）

股市 18:49 2023/02/03

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【狙擊Adani】Adani旗下公司撤192億新股集資　印度富豪親自拍片回應

印度富豪Gautam Adani今年年才躍先成亞洲首富，但上周被美資沽空機構狙擊，旗下多家股份股價應聲急挫。Adani集團雖多次力撐會繼續旗艦上市公司Adani Enterprises的2000億盧比（約192億港元）後續發售（Follow-On Public Offering），但最終在周三（1日）晚上宣布撤回FPO，觸發股價連日大瀉。

Adani Enterprises繼周四暴跌26%，周五股價5度跌停，最多跌逾35%，低位見1,017.45盧比較，去年12月高位累跌75%。不過，Adani Enterprises單日「V型」反彈並一度倒升，收市跌2%，報1531盧比。

Adani Enterprises 股價經歷「大奇跡日」反彈

據富布斯即時富豪排名榜，Gautam Adani身家單日再少125億美元，最新估算身家仍有619億美元，與年初高位逾1200億美元身家，累跌約580億美元（折合約4500億港元）。

Gautam Adani周四（2日）親自拍片解釋事件，聲稱FPO獲全額認購，承認暫停決定讓人驚訝，「但考慮到昨天（1日）市場的波動，我們的董事會強烈認為繼續進行 FPO 在道德上是不正確」。

印度大亨、基投相繼出手認購FPO

據外電消息，在Adani叫停發行前，印度大亨JSW Group主席Sajjan Jindal及巴帝企業主席Sunil Mittal在周二（1日）擬出手認購 Adani集團股份，當中Jindal據悉投資約3000萬美元（折合約2.4億港元）。

此次發行原先是印度規模最大的後續發售，Adani期望藉此擴大股東基礎，甚至吸引外資持股，木星資產管理、法巴、法興及高盛在沽空報告發布前已認購公司股份。

（第二版更新取消發行消息；第三版更新周五股價大幅波動）

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記者：伍鍵文

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