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百福花園罕有相連戶呎售10894元　創屋苑近年呎價新低

股樓投資 18:14 2023/02/01

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近月樓市氣氛轉趨活躍，二手市場大額成交亦有所增加，北角老牌屋苑百福花園剛錄得罕有相連大單位成交，世紀21日昇蔡嘉駿表示，新近成交是北角百福花園，物業景福閣高層EF單位，單位實用面積約1,175平方呎，屬原則的4房連主人套房相連單位設計，望向西北樓景單位，新近獲買家以1,280萬元承接，實用呎價低見10,894元，創屋苑近年的呎價新低。

蔡嘉駿補充，原業主屬屋苑老牌業主，早於1998以200萬元低價購入單位，持貨25年帳面獲利1,080萬元，期間大幅升值5.4倍。

 

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 百福花園 北角 世紀21

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