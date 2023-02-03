【香港經濟】美銀上調香港經濟增長預測至4%　一文看清各行評論香港GDP（附表）

政府公布，預估2022年第4季本地生產總值（GDP）按年實質跌4.2%，2022年全年計，香港GDP實質跌3.5%。多間銀行陸續公布調整對香港今年GDP增長預測。

大行 2023年香港GDP最新預測 東亞 3.5% → 5% 美銀 3.1% → 4% 大新 3.6% 恒生 3.5% 大和 3.1% 花旗 3%

美銀：上調香港GDP預測至4%

美銀將今年香港GDP預測由3.1%上調至4%，以反映貿易、消費及投資重啟所帶來的刺激。該行相信，重啟將在三方面直接及間接支持增長，包括1） 內地遊客消費將會推動香港的服務端、出口及商業收入；2） 跨境貨車限制移除，相信貨車運力將在今年首季逐漸恢復，並促進貿易活動；3）企業收入增加及氣氛好轉將為投資增長帶來支持。另外，該行認為，隨著經濟增長勢頭增強，港府將減少財政支持。

花旗：出口全年或維持疲弱

花旗表示，預期香港經濟將在今明兩年走出衰退，在中港加快通關下，將顯著提升香港恢復動力。不過，花旗相信，今年出口或全年都維持疲弱，與內地的經濟活動反彈及疫情相關的物流阻礙消失，有助抵銷部份貿易的不利因素。內地高端客回歸將支持香港首季的復甦，當旅遊限制再放寬，大眾旅遊將會在次季回來。花旗維持香港全年經濟按年增長3%的預測。

大和：政府今年或停發消費券

大和發表報告，認為內地轉為與病毒共存之下，令香港的物流運作復常，提供了更好的服務出口前景，故將今年全年香港的GDP增長預測，由此前的增長2.5%，提高到增長3.1%。報告指，服務出口可能在今年獲得更大的牽引力，隨着物流業務的恢復，今年運輸出口可能會略有改善。

私人消費方面，大和預計，在財赤擴大、財政儲備縮減下，政府將減發甚至停發消費券。而在流動性緊張的情況下，今年的投資支出可能仍疲弱，預計美聯儲緊縮的貨幣政策今年不會有轉向，故大和料港元流動性將繼續緊張，是一個不利於投資支出的因素。

東亞上調GDP增長預測至5%

東亞銀行 （00023） 將對今年香港經濟增長預測，由原先的3.5%增長，上調至5%左右。東亞銀行首席經濟師蔡永雄解釋，當香港及內地往來的限制全面放寬，勢將為香港旅遊和零售行業注入強心針，正面效果將傳遞至跨境金融、保險和醫療等各行業，惠及整體消費、投資及就業市場等多方面，並足以抵銷環球經濟不明朗和貨幣政策緊縮的負面影響，故此上調經濟增長預測。

蔡永雄預期，香港今年通脹率維持於約1.9%的溫和水平，失業率則加速回落至接近全民就業3%。他又指，縱使聯儲局加息周期未完，今年將再加息2至3次，但香港銀行的加息幅度將落後於美息，加上香港經濟在與內地正式通關後勢將加快復甦，預期私人住宅樓市將出現前低後穩的格局，全年樓價料於數個百分點內窄幅波動。

大新：第4季外貿為1975年以來最差季度表現

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部指，香港第4季經濟預估遜於市場的2.9%及該行預期的2.8%。第4季外貿表現進一步轉差，其中出口按年下跌24.8%，跌幅較第3季的15.8%進一步擴大，為1975年以來最差的季度表現，主要受到外圍及內地需求疲弱拖累；進口跌幅亦擴大至22.8%，跌幅高過前一季的16.4%。固定投資按年跌幅略為收窄至11.2%，但仍連續5季錄得倒退，或顯示本港通關速度較其他主要經濟體為慢，而且利率顯著上升，不利商界投資意欲，樓市和土地相關交易也可能持續收縮。

該部指，隨着香港取消大部分防疫措施，經濟邁向復常，加上今年初起逐步恢復與內地通關，料有助消費市道及樓市表現。外圍方面，內地經濟或逐步回穩，但環球經濟前景不明朗，外貿復甦速度或較緩慢。該行預料香港今年全年經濟將錄得3.6%增長。

恒生：預期今年香港經濟增長3.5%

恒生銀行 （00011） 經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，香港第4季經濟增長較該行原先預期的按年下降3%遜色，大概反映外圍環境轉差及息口上升的影響。歐美經濟放緩，令香港第4季對外貿易貨量跌幅擴大，而美國聯儲局持續加息，亦令本地投資繼續下降。但防疫措施放寬，加上政府的援助政策，為本港經濟提供一定支持。

薛俊昇續指，香港與內地經濟今年加快復常，相信有助進一步支持本港經濟復甦步伐加快，該行預期今年香港經濟回復增長3.5%，雖外圍環境不明朗及息口高企的影響繼續存在，但對香港經濟前景審慎樂觀。

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編輯：胡學能