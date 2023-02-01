【香港經濟】東亞銀行上調香港今年經濟增長預測至約5%　一文看清各行評論香港GDP

政府公布，預估2022年第4季本地生產總值（GDP）按年實質跌4.2%，2022年全年計，香港GDP實質跌3.5%。東亞銀行 （00023） 將對今年香港經濟增長預測，由原先的3.5%增長，上調至5%左右。東亞銀行首席經濟師蔡永雄解釋，當香港及內地往來的限制全面放寬，勢將為香港旅遊和零售行業注入強心針，正面效果將傳遞至跨境金融、保險和醫療等各行業，惠及整體消費、投資及就業市場等多方面，並足以抵銷環球經濟不明朗和貨幣政策緊縮的負面影響，故此上調經濟增長預測。

蔡永雄預期，香港今年通脹率維持於約1.9%的溫和水平，失業率則加速回落至接近全民就業3%。他又指，縱使聯儲局加息周期未完，今年將再加息2至3次，但香港銀行的加息幅度將落後於美息，加上香港經濟在與內地正式通關後勢將加快復甦，預期私人住宅樓市將出現前低後穩的格局，全年樓價料於數個百分點內窄幅波動。

恒生：預期今年香港經濟增長3.5%

恒生銀行 （00011） 經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，香港第4季經濟增長較該行原先預期的按年下降3%遜色，大概反映外圍環境轉差及息口上升的影響。歐美經濟放緩，令香港第4季對外貿易貨量跌幅擴大，而美國聯儲局持續加息，亦令本地投資繼續下降。但防疫措施放寬，加上政府的援助政策，為本港經濟提供一定支持。

薛俊昇續指，香港與內地經濟今年加快復常，相信有助進一步支持本港經濟復甦步伐加快，該行預期今年香港經濟回復增長3.5%，雖外圍環境不明朗及息口高企的影響繼續存在，但對香港經濟前景審慎樂觀。

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編輯：胡學能