【無妄之災】贏世界盃收百萬條私訊　美斯IG慘遭封鎖數天

足球運動員美斯帶領阿根廷於世界盃中奪冠，成為一時佳話。美斯其後在社交平台Instagram（IG）中發布捧盃照，更成為史上最多讚好的帖文。但美斯近日自爆，勇奪世界盃後，其Instagram帳號曾一度遭封鎖。

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綜合外媒報道，美斯日前在訪問時自爆，自阿根廷去年12月贏得世界盃後，他的IG帳號收到「一百萬條訊息」。因突然出現的大量私訊，誤被視為不尋常活動，觸發Instagram的安全系統，使美斯帳號無故被封鎖數日。

此外，美斯透露，其IG帳號是在沒有「任何公司或其他人」的幫助下獨自管理。比起有公關團隊協助，在解決帳號被封鎖或部分功能被禁止時，獨自營運帳號的美斯的確需要更多時間。皆因大多數協助名人管理社交平台帳號的公關團隊，都已與各大平台建立良好的溝通方法，且對各類帳號問題亦更有經驗。

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責任編輯：殷凱怡

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