【經濟收縮】政府預估去年全年經濟收縮3.5% 料本港經濟將在今年復蘇

政府統計處今日（二月一日）發布2022年第四季及全年的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，2022年第四季本地生產總值較上年同期實質下跌4.2%，而第三季的跌幅為4.6%。本地生產總值下跌主要是由於季內對外貿易表現持續疲弱所致。2022年全年與2021年比較，本地生產總值實質下跌3.5%。

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按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2022年第四季與上年同期比較實質上升1.7%，而第三季則輕微下跌0.4%。2022年全年與2021年比較，私人消費開支實質下跌1.1%。而實質本地生產總值2021年明顯增長6.4%後，在2022年全年合計收縮3.5%。在外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻下，整體貨物出口大跌。本地需求減弱，先是受本地第五波疫情影響，及後則受金融狀況收緊所拖累。不過，受惠於本地疫情趨穩，社交距離措施隨之逐步放寬，勞工市場情況改善及消費券的發放，私人消費自第二季起有見改善，尤其是接近年底時。

政府發言人表示，香港經濟在2022年第四季繼續錄得明顯按年收縮。貨物出口跌幅擴大，不過私人消費回復增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮4.6%後，在2022年第四季下跌4.2%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌2.6%後，在第四季幾無變動。

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政府預期香港經濟將在2023年復蘇。雖然先進經濟體增長放緩將繼續為香港的貨物出口帶來挑戰，但預期內地經濟會加快增長，以及跨境貨運限制放寬，應可提供一些支持。隨着旅客的隔離檢疫安排取消和香港與內地恢復通關，預計入境旅遊會強勁反彈，將支持服務輸出的復蘇。本地方面，經濟前景隨着經濟活動從疫情中走向復常而改善，應能提振二零二三年的私人消費，勞工市場強勁亦將提供額外支持。固定資產投資也會受惠。

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撰文：鄭日棱