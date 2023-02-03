【iMoney有禮】送荷花集團2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」電子門票80張

名額40份

每年BB界春季盛事、家長們絕不能錯過的親子嘉年華又來了！荷花集團將於2023年2月17至19日，假香港會議展覽中心 Hall 1 舉辦 2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」。為期3日的大型BB博覽，接近400個展銷攤位，齊集最新、最齊全、最窩心、最抵的孕婦及嬰幼兒產品及服務，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。

今年BB展唔單止大人盡興，小朋友都可以盡情玩！近5,000呎超大兒童放電區-「JUMP JUMP 歷奇放電區」，可以玩齊6大check points，包括「太空探險區」、「朱古力熊仔幻想區」、「馬戲團世界」、「越野障礙賽」、「木粒寶藏池」及「電動碰碰車及電動飄移車場」。當中有齊小朋友至like的嘅充氣彈彈床、滑梯、電動碰碰車場及木粒池等。更多詳情即睇 https://bit.ly/3HiFwx8



【2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」】

日期：2023年2月17至19日（星期五至日）

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

展覽會網址：http://www.babyexpo.com.hk/

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截止日期﹕2023年2月9日（下午2時正）



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^是次禮品為電子門票，將以電郵方式送出。

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