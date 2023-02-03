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【iMoney有禮】送荷花集團2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」電子門票80張

理財智慧 18:03 2023/02/03

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名額40

 

每年BB界春季盛事、家長們絕不能錯過的親子嘉年華又來了！荷花集團將於2023年2月17至19日，假香港會議展覽中心 Hall 1 舉辦 2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」。為期3日的大型BB博覽，接近400個展銷攤位，齊集最新、最齊全、最窩心、最抵的孕婦及嬰幼兒產品及服務，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。

 

今年BB展唔單止大人盡興，小朋友都可以盡情玩！近5,000呎超大兒童放電區-「JUMP JUMP 歷奇放電區」，可以玩齊6大check points，包括「太空探險區」、「朱古力熊仔幻想區」、「馬戲團世界」、「越野障礙賽」、「木粒寶藏池」及「電動碰碰車及電動飄移車場」。當中有齊小朋友至like的嘅充氣彈彈床、滑梯、電動碰碰車場及木粒池等。更多詳情即睇 https://bit.ly/3HiFwx8


【2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」】
日期：2023年2月17至19日（星期五至日）
地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

展覽會網址：http://www.babyexpo.com.hk/

 

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3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；
4) 登入 https://bit.ly/3DvF0uI 回答簡單問題及填妥參加表格

截止日期﹕2023年2月9日（下午2時正）


^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後5天內收到得獎通知。

^是次禮品為電子門票，將以電郵方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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