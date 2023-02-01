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【裁員浪潮】Tesco及PayPal捲入裁員潮　兩企各削近2000名員工

商業 17:42 2023/02/01

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全球經濟持續不穩，經濟前景未明朗，地緣政治局勢仍然緊張，加上美國加息潮未止，通脹高企，因而令不少企業推出裁員以削成本。英國連鎖超市「一哥」Tesco，同樣抵受不住負面經濟衝擊，近日宣布裁員。

【Shell裁員】Shell新行政總裁上任後改革　三大賺錢業務將合併

綜合外媒報道，英國連鎖超市龍頭Tesco在本周二（1月31日）宣布計劃裁員2,100人，同時將會對其經營超市的方式進行變革，當中包含裁減約1,750個管理職位，以及關閉部分藥店、所有剩餘的熱食櫃台和其他部門等進行重組，料將裁員約350人。

Tesco承諾，公司將在整個裁員及架構重組過程中，竭盡所能支持受影響的員工，幫助他們從現有的職位空缺或新設立的職位中找到替代職位。

另一邊廂，美國線上支付營運商巨頭PayPal也逃不過裁員潮，公司在周二（1月31日）宣布將裁減約2,000名員工。綜合媒體報導，PayPal行政總裁Dan Schulman周二在公司官網發文，指PayPal正努力應對充滿挑戰的宏觀經濟環境，盡管公司在節省成本開支方面已有頗成熟的想法，冀將資源集中在核心策略，惟仍有很多功夫要做。

Dan Schulman表示，隨著消費者消費習慣改變、企業客戶的要求變得多元化，且同業競爭格局的演變，PayPal必須就此作出改變去應對這些變化。因此，公司即將在全球削減約2,000名全職員工，約佔總員工數目的7%。受影響的員工預計將在接下來的幾天或幾週內收到通知，Dan Schulman承諾，離職員工將獲得慷慨的遣散費。

【搶人才】豐厚美食福利成吸人才新勢？　戶戶送去年12月企業訂單量按年升100%

責任編輯：楊嘉軒

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