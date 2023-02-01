英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」

英國多個行業在周三（1日）舉行罷工，外界指規模是逾10年來最大。當地周三參與罷工的工人多達逾50萬人，行業包括教師及鐵路工人等。英國罷工將導致逾2萬間學校或需部分關閉，鐵路網絡亦將中斷，有媒體形容猶如「迷你封城」。智庫估計罷工將造成近2億英鎊（約19.3億港元）的經濟損失。

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英國教師、公務員、大學教職員及火車司機同時將在周三舉行罷工，爭取更好的薪酬及工作條件待遇。當中包括10萬名公務員，涵蓋海岸警衛隊及就業及退休金事務部（Department for Work and Pensions）等逾100個部門。而火車司機亦有約10萬人參加。

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教師方面，參與罷工的包括30萬名英格蘭及威爾斯教師。全國教師工會（National Education Union，NEU）表示，自2010年以來，實際工資減少23%。另外亦有7萬名大學教職員參與罷工，包括講師及保安等人員。

是次為英國自2011年公共部門薪酬糾紛以來，最大規模的罷工行動。NEU預料85%，即逾2.3萬間學校受影響，需要部分或完全關閉。有調查顯示，多達7分1的學校需要關閉，倫敦的比例更高達4分1。教育部政務次官基根（Gillian Keegan）承認，難以估計受影響的學生數目。

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部分地區交通亦因罷工中斷，亦有地區列車營運時間會較平時短。由於約1,900名倫敦巴士司機會於周三至周五（2日）罷工，倫敦南部及西部的巴士服務亦會受影響。英媒《每日郵報》形容，周三的罷工情景猶如「小型封城」（mini-lockdown），數百萬人將被迫留在家中工作。

歐洲智庫「經濟與商業研究中心」（Centre for Economics and Business Research，簡稱CEBR）估計，是次大罷工將直接導致經濟損失9,400萬英鎊（約9.08億港元），另外酒店業亦將進一步損失1億英鎊（約9.7億港元）。

《泰晤士報》指，英國當局將調動600名軍人，頂替罷工的公共部門人員，包括機場入境處職員等。英國首相府承認，罷工行動將為公眾帶來極大困難。

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責任編輯：李俊儀