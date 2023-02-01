【大行報告】洛陽玻璃發盈喜升6.8% 大摩料今年盈利增長續有推動

洛陽玻璃（01108）發盈喜下，利好周三（1日）股價收市報10.26元，升幅6.8%。摩根士丹利指出，洛陽玻璃去年第四季核心盈利好過預期，估算介乎5,300至6,600萬元人民幣，而首三季核心盈利為2,400萬人民幣；亦料公司盈利增長在今年再受推動。該行予其目標價11.1元，評級「增持」。

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

該行認為，產量增長和生產結構完善將繼續推動公司今年的盈利增長，料新生產線的產量釋放，將令洛陽玻璃的產量達到約3.9億平方米，而與一間主要組件生產商簽訂的長期銷售合同將確保公司今年的穩定銷售。加上超薄玻璃滲透率的提高，料今年盈利應該有穩固增長。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

早前洛陽玻璃股份發盈喜，料全年盈利增長介乎50%至60%，至3.83至4.1億元人民幣，主要源於處置子公司股權及政府補助增加等非經常性損益事項。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



撰文：鄭昊彤