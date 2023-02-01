英國樓價連續5個月放緩 增長率跌至近兩年新低

英國樓市受新冠疫情等因素影響，上度屢創新高。但當地樓價近月已逐漸回落，1月最新數據更連續5個月下跌，增長幅度創出接近兩年來新低，平均價格跌落至26萬英鎊下。

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全英房屋按揭貸款協會Nationwide的數據顯示，當地樓價連續5個月出現跌幅，1月平均價格約為25.8萬英鎊（約250萬港元）。與去年12月相比樓價減少0.6%，減幅接近4,000英鎊（約3.9萬港元）。

當地1月樓價按年增長率亦僅有1.1%，今次亦是當地樓市於新冠疫情重開後，自2020年6月以來增長速度新低。平均樓價較去年8月高位時明顯回落，跌幅達3.2%。

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Nationwide表示，借貸利率經歷去年9月前首相卓慧思（Liz Truss）及前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）迷你預算案衝擊後逐漸恢復正常，惟現階段仍難言樓市活動開始復甦。

Nationwide首席經濟師賈迪納（Robert Gardiner）表示，英國經濟前景不明朗將持續影響樓市及潛在買家。他指市場難以在近期重拾強勢，民眾實際收收大有可能下降，加上勞動市場預計弱勢，經濟亦估計迎來收縮。

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責任編輯：吳漢培